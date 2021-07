Reprodução Da esquerda para a direita: Lucas, Alexandre e Fernando





Lucas, 8 anos, Alexandre, 10 anos, e Fernando, 11 anos, desapareceram em Belford Roxo, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no dia 27 de dezembro do ano passado, mas a avó dos meninos acredita que eles ainda estão vivos. Em entrevista ao jornal O Globo, Silvia Regina não acredita na versão de que os corpos foram jogados em um rio.

"Como que uma pessoa pega três corpos em sacos sem saber do que se trata? Criança pesa, ainda mais três. E os corpos não subiram depois, ninguém viu? É um relato muito estranho, parece inventado. Estão tentando despistar a polícia. Pra mim, eles estão vivos. Isso é história pra boi dormir", disse Silvia.

Um suspeito de envolvimento no sumiço dos garotos foi denunciado pelo próprio irmão como tendo sido a pessoa que jogou os corpos em um rio. Em depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), ele não confessou o crime, mas admitiu ter jogado sacos entregues por traficantes embaixo de uma ponte.

A Polícia Civil buscas no local na quinta-feira (29), mas não encontrou nada que pudesse levar ao paradeiro de Lucas, Alexandre e Fernando Henrique. Até hoje, apenas duas pessoas afirmaram à polícia terem visto os meninos no dia do desparecimento.

O delegado Uriel Alcântara, responsável pelas investigações, avalia que o sumiço "foi algo muito discreto, que não chamou a atenção e, por isso, faltam elementos concretos para a investigação". "Qualquer ação violenta teria chamado a atenção", destacou o delegado.