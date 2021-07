Pexels Vítima de maus-tratos, idosa faleceu nesta quarta-feira

Uma idosa de 80 anos morreu em Brasília nesta quarta-feira (28), vítima de maus-tratos. O principal suspeito é o filho dela, de 57 anos. Ele foi preso no dia seguinte ao óbito da mãe. De acordo com o delegado Douglas Fernandes, a idosa estava "debilitada, com escaras pelo corpo, desnutrida e inconsciente" quando chegou ao hospital e, pouco depois, faleceu. As informações são do G1 .

Os agentes deram início à investigação para localizar o filho da vítima para realizar sua prisão em flagrante. Segundo o delegado, na casa onde o suspeito morava com a mãe havia lixo acumulado, fezes e urina no colchão onde a idosa dormia e até um cachorro morto na residência.

Havia também munições no imóvel. O suspeito foi preso por crimes de maus-tratos, além da posse ilegal das munições. Sua pena pode ser de 5 a 15 anos de prisão.

"A casa apresentava aspecto degradante. Havia muito lixo acumulado, fezes e odor muito forte", disse o delegado.