Marcos Corrêa/PR Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro estão em direções conrárias à respeito das eielções de 2022

Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente da República, concedeu entrevista à CNN Brasil na manhã desta segunda-feira (12) e ressaltou que as eleições ocorrerão no próximo ano com ou sem a aprovação do voto impresso. O militar é contra a abertura de um processo de impeachment .



"As eleições serão realizadas", garantiu Mourão ao refutar qualquer hipótese de não realização do pleito nacional. Ao jornalista Josias de Souza, do portal UOL, o general da reserva seguiu a mesma linha. "Cumpro o meu papel pelo bem do Brasil. Mas eleição vai haver, eu garanto", ressaltou o vice-presidente.

O posicionamento de Mourão é o inverso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que acusou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - na última sexta-feira (09) - de integrar um esquema de fraudes. "Corremos o risco de não termos eleições no ano que vem", ameaçou Bolsonaro.





Ao ser questionado sobre uma futura mudança no sistema de governo brasileiro, sugerido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , Mourão explicou que ainda não se debruçou sobre o assunto e que, "portanto, não tenho opinião formada".