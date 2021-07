Reprodução/redes sociais Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros são contra a presença de militares em eventos políticos

Pesquisa Datafolha, publicada na noite do último domingo (11) pelo jornal Folha de S.Paulo, aponta que 62% dos brasileiros adultos são contrários à participação de militares em manifestações políticas . A polêmica sobre o tema surgiu desde a participação do general Eduardo Pazuello , ex-ministro da Saúde, numa ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no Rio.

Segundo ainda a pesquisa, 39% dos entrevistados aceitam a presença de militares nesse tipo de evento, enquanto 4% não souberam opinar. O Estatuto dos Militares e o regulamento do Exército não permitem militares da ativa em qualquer tipo de manifestação política. Apesar da proibição, Pazuello não foi punido, e o Exército ainda impôs 100 anos de sigilo para o processo admiistrativo que absolveu o ex-ministro .

Os jovens (46%) e aqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos (41%) são os que mais apoiam representantes das Forças Armadas em ações políticas.

Sobre militares da ativa ocupando cargos no governo – dos 23 ministros, por exemplo, sete são militares – a maioria das pessoas ouvidas pelo Datafolha é contra: 58% acreditam que não deveriam estar no governo (eram 52% em maio de 2020 e 54% em maio deste ano); 38% concordam (eram 43% em maio de 2020 e 41% em maio deste ano); e 4% não sabem opinar (eram 5% em maio de 2020 e 5% em maio deste ano).





Atualmente, uma proposta de emenda constitucional está em análise na Câmara dos Deputados e, se aprovada, pode vir a proibir que militares da ativa atuem em funções da administração pública.

A pesquisa ouviu 2.074 pessoas com mais de 16 anos nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.