Bolsonaro deseja ter o presidente do Flamengo como vice em 2022, diz jornalista Luiz Rodolfo Landim é empresário do setor do petróleo e apoiador do presidente da República; Ambos se encontraram em um almoço na última quinta-feira (17) no Rio de Janeiro

Por iG Último Segundo | 18/06/2021 07:50