Divulgação/BRB Ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin , manteve a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A decisão foi assinada na quinta-feira (26) e o magistrado também rejeitou o uso de medidas cautelares alternativas e o pedido de prisão domiciliar.

Costa está preso desde 16 de abril de 2026 no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha . Ele foi detido na quarta fase da operação Compliance Zero , da Polícia Federal (PF), durante as investigações sobre as fraudes bilionárias associadas ao caso do Banco Master.

A defesa de Paulo Henrique Costa argumentou que, uma vez que o ex-presidente já foi desligado do BRB, não haveria mais riscos à economia que justificassem a manutenção da prisão. Além disso, eles afirmaram que a prisão se baseia em fatos antigos, ligada a compra do Banco Master pelo BRB.

Fachin, porém, entendeu que o desligamento do ex-presidente do comando do banco não elimina os riscos para a investigação. Segundo o ministro, os perigos não decorrem exclusivamente do exercício do cargo, mas também da rede de relações que Costa mantém com dirigentes e ex-dirigentes do BRB e integrantes do grupo investigado.

Na decisão, o magistrado afirmou que a prisão preventiva foi decretada diante de elementos que indicavam, em análise preliminar, o envolvimento do ex-presidente em “condutas ilícitas praticadas no contexto de uma organização criminosa estruturada”. As suspeitas incluem crimes contra o sistema financeiro nacional e corrupção.

"A investigação aponta, ainda, indícios de que o requerente poderia ter sido destinatário de vantagens indevidas relacionadas a imóveis de alto padrão, em contexto de interlocução com o controlador do Banco Master", acrescentou Fachin.

O ministro também destacou suspeitas de que Paulo Henrique Costa teria favorecido, enquanto presidia o BRB, a compra de carteiras de crédito do Banco Master sob investigação por possíveis fraudes. Além disso, o ex-presidente teria recebido vantagens indevidas estimadas em R$ 146,5 milhões, por meio de negociações envolvendo imóveis de alto padrão.





Prisão domiciliar foi negada

Ao negar a prisão domiciliar, Fachin concluiu que a defesa não comprovou os requisitos legais para a concessão do benefício. O ministro considerou que a situação familiar apresentada não justificava a medida, uma vez que a cônjuge acompanha as duas filhas do casal, e também destacou a ausência de doença grave e debilitante.

Para Fachin, a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar não seria suficiente para neutralizar os riscos identificados durante as investigações.

Na mesma data, em outra decisão relacionada ao caso, o ministro também manteve a prisão preventiva do advogado Daniel Lopes Monteiro. Apontado como operador jurídico-financeiro do grupo, ele é suspeito de estruturar contratos da empresa Tirreno com o BRB e a compra dos imóveis de alto padrão ligados ao caso.

A Tirreno entrou na rota das investigações da Polícia Federal e do Banco Central por supostamente ter sido utilizada para simular a origem de créditos que o Banco Master repassou ao BRB em 2025, em operações que somaram cerca de R$ 12 bilhões.

Fachin também determinou que a Penitenciária de Araraquara (SP), onde Monteiro está preso, informe, em cinco dias, as condições da cela e os protocolos adotados para o uso de algemas. O ministro também determinou a continuidade do acompanhamento psiquiátrico do advogado.