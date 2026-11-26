Reprodução Sede da Fictor, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram nesta quinta-feira (26) uma operação contra o Grupo Fictor, conglomerado empresarial que anunciou a intenção de comprar o Banco Master, de Daniel Vorcaro, em novembro de 2025. A investigação apura suspeitas de fraude financeira, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e captação irregular de recursos de investidores.

Batizada de Operação Dinheiro Fictício, a ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na região metropolitana. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 4,3 bilhões em bens e ativos financeiros de pessoas e empresas ligadas ao conglomerado.

A investigação é conduzida pelo 15º Distrito Policial de São Paulo e pelo Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP), do Ministério Público. Os investigadores suspeitam que o grupo tenha captado mais de R$ 4 bilhões entre 2024 e 2025 por meio de contratos de investimento que prometiam rendimentos fixos, mas que não teriam respaldo em operações comerciais reais.

O conglomerado entrou em crise financeira após o anúncio da tentativa de aquisição do Banco Master. Em fevereiro deste ano, o Grupo Fictor pediu recuperação judicial, processo que ainda está em análise pela Justiça. A empresa reúne 13.066 credores e declarou dívidas de R$ 4,29 bilhões.

A operação busca reunir provas, rastrear recursos supostamente desviados e preservar bens que possam ser utilizados para ressarcir investidores e outros credores.

Como funcionaria o esquema investigado

Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, o Grupo Fictor teria captado dinheiro de investidores sob a justificativa de aplicações no agronegócio, com promessa de remuneração fixa. A suspeita é de que os contratos não tinham respaldo em operações agropecuárias reais e que as captações não estavam registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Para simular faturamento e movimentações comerciais, o conglomerado teria realizado transações com cartões de crédito corporativos entre empresas que integravam a própria estrutura, de acordo com os investigadores.

Os recursos captados, conforme a apuração, teriam sido transferidos para contas pessoais de dirigentes, empresas de fachada e estruturas financeiras no exterior, incluindo operações suspeitas envolvendo paraísos fiscais.

As suspeitas foram sustentadas, segundo o Ministério Público, por laudos periciais contábeis elaborados no âmbito do processo de recuperação judicial e por comunicações de movimentações financeiras feitas por instituições bancárias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O delegado Luciano Samara Tuma Giaretta, do 15º Distrito Policial, afirmou que a investigação reuniu indícios de que investidores foram atraídos por promessas de rendimento sem lastro real e que os recursos teriam sido direcionados para estruturas destinadas a ocultar o patrimônio.

Empresários teriam recebido mais de R$ 200 milhões em contas pessoais

O Ministério Público aponta três empresários como integrantes do núcleo de controle do conglomerado e investiga transferências de valores expressivos para contas pessoais.

Rafael Ribeiro Leite de Góis: apontado como principal controlador do Grupo Fictor, teria recebido mais de R$ 177 milhões em sua conta pessoal sem justificativa comercial considerada lícita pelos investigadores.

Luiz Phillippe Gomes Rubini: sócio-administrador da Fictor Invest, teria recebido mais de R$ 90 milhões de empresas ligadas ao grupo. A investigação também aponta que ele teria retirado R$ 65 milhões de sua conta pessoal nos cinco dias anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Rafael Paixão Ferreira Giuseppe: suspeito de estruturar uma empresa utilizada para distribuir recursos entre os controladores. Teria recebido mais de R$ 53 milhões por meio dessa estrutura.

Segundo a apuração, uma empresa ligada ao conglomerado movimentou R$ 666,8 milhões, embora tenha declarado faturamento de apenas R$ 466 mil.

Por meio dessa estrutura, mais de R$ 203 milhões teriam sido transferidos diretamente para contas pessoais dos três empresários. O Ministério Público pede que eles sejam responsabilizados solidariamente pelas dívidas do conglomerado, caso sejam confirmadas as irregularidades apontadas.

Carros de luxo e transferências para o exterior

Os investigadores também apuram se os administradores do grupo adotaram medidas para ocultar patrimônio antes e depois do pedido de recuperação judicial. Entre as movimentações consideradas suspeitas estão transferências para contas nas Ilhas Cayman, abertura de novas empresas e negociações envolvendo imóveis e veículos de luxo.

De acordo com a decisão judicial, Rafael Paixão Ferreira Giuseppe teria simulado a venda de dois carros de luxo, uma Lamborghini Urus e uma Ferrari Purosangue, para outra empresa no mesmo dia em que foi deflagrada a Operação Fallax, em março deste ano.

O Ministério Público também identificou a criação de pelo menos oito novas empresas após o pedido de recuperação judicial. Segundo a investigação, essas estruturas teriam sido utilizadas para abrigar patrimônio e dar continuidade à captação de recursos.

Justiça autoriza bloqueio de contas e patrimônio

O Ministério Público pediu o bloqueio de bens de 233 pessoas e empresas, sendo 59 pessoas físicas e 174 jurídicas. A Justiça autorizou parcialmente o pedido, com medidas destinadas a preservar recursos e patrimônio para eventual ressarcimento dos credores.

Entre as medidas autorizadas estão bloqueios de contas bancárias, aplicações financeiras, imóveis, veículos, ações, recursos em fundos de investimento e planos de previdência privada.

Também foi autorizada a quebra do sigilo bancário dos investigados abrangidos pelas medidas, desde janeiro de 2021.

O promotor Neander Antônio Sanches, do GAEPP, afirmou que a atuação busca evitar que os recursos investigados sejam dispersos antes que possam ser recuperados.

A operação também identificou possíveis pontos de contato com estruturas apuradas na Operação Carbono Oculto, que investiga a atuação do crime organizado no setor de combustíveis e no mercado financeiro.





Quais crimes são investigados?

Segundo o delegado Luciano Samara Tuma Giaretta, os investigados poderão responder por crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, caso as suspeitas sejam confirmadas e haja responsabilização criminal.

A operação desta quinta-feira busca aprofundar as apurações sobre o destino dos recursos captados, identificar possíveis beneficiários das movimentações e preservar bens que possam ser utilizados para reparar prejuízos.

A Polícia Civil e o Ministério Público ainda investigam o alcance das movimentações financeiras e a participação de cada suspeito no suposto esquema. O iG tenta contato com o Grupo Fictor e com as defesas dos investigados.