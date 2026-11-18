Reprodução/Linkedin Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro

O empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, realizou operações financeiras consideradas suspeitas envolvendo um empresário alvo da Polícia Federal (PF) e um fundo de investimentos administrado pela Reag. Documentos e mensagens revelam uma movimentação de R$ 60 milhões que passou por diferentes empresas em uma operação estruturada em poucos dias.

As transações levantaram questionamentos sobre a origem dos recursos e a possível utilização de mecanismos para dar aparência de legalidade a movimentações financeiras. A operação também envolveu empresas ligadas a Henrique, sua filha e o empresário Fernando Alves Vieira, da Clínica Mais Médicos.

O caso foi revelado por documentos e conversas de WhatsApp.

Como funcionou a movimentação de R$ 60 milhões

A operação começou com um empréstimo de R$ 60 milhões entre duas empresas de Fernando Alves Vieira: a PMD Participações e a Health Enterprises. Ambas atuam no setor imobiliário e têm sede em salas vizinhas de um mesmo prédio em Belo Horizonte.

O contrato foi firmado em 3 de janeiro de 2023. Na ocasião, a PMD emprestou o dinheiro à Health, com previsão de multa de 10% caso o valor não fosse devolvido até 22 de dezembro daquele ano.

Com o vencimento do prazo, a Health assinou, em 26 de dezembro, uma confissão de dívida de R$ 66 milhões, já incluindo a multa. O documento mencionava que o empréstimo havia sido contraído para atender às necessidades de caixa de uma terceira empresa, a Del Rei.

A partir daí, a operação ganhou novos participantes. A Del Rei, cinco empresas de Henrique Vorcaro e o próprio empresário, além de sua filha Natália, entraram como fiadores e responsáveis solidários pelo pagamento.

Fundo de investimentos entrou na operação

Antes mesmo da confissão de dívida, em 22 de dezembro de 2023, a PMD havia transferido os direitos de crédito de R$ 66 milhõe s para o fundo GFS Excelência FIDC, pelo valor de R$ 60 milhões.

Na mesma data, a Del Rei ofereceu cotas que possuía no fundo como garantia para o pagamento da dívida. Cinco dias depois, em 27 de dezembro, o GFS Excelência emitiu novas cotas seniores no valor de R$ 60 milhões.

A Health, que originalmente devia o dinheiro à PMD, investiu os mesmos R$ 60 milhões nessas cotas.

As transferências bancárias ocorreram em sequência no mesmo dia. Às 16h41, a Health enviou R$ 60 milhões para a conta do fundo. Às 18h, o GFS Excelência transferiu o mesmo valor para a PMD, encerrando o circuito financeiro entre as empresas e o fundo.

Documentos levantam suspeitas sobre empréstimo

Um profissional do mercado financeiro consultado na apuração avaliou que a operação envolveu uma engenharia financeira elaborada para quitar uma dívida.

Segundo a análise, se houver indícios de que o empréstimo original entre a PMD e a Health nunca existiu, a movimentação pode representar uma tentativa de dar legitimidade à entrada dos R$ 60 milhões na PMD, o que poderia indicar lavagem de dinheiro.

Um dos pontos que levantaram dúvidas foi a diferença na forma de assinatura dos documentos. Enquanto os papéis de dezembro de 2023 foram assinados digitalmente, com registro automático de data e horário, o contrato original do empréstimo, datado de janeiro daquele ano, foi assinado à mão.

Mensagens de WhatsApp indicam que um advogado que orientava a operação pediu expressamente que o documento fosse assinado dessa maneira em dezembro de 2023. As conversas levantam a suspeita de que o contrato tenha recebido uma data retroativa.

Empresário já era alvo de investigação da PF

A relação entre Henrique Vorcaro e Fernando Alves Vieira ganhou atenção das autoridades em janeiro de 2026, quando o empresário foi alvo de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance Zero.

Na ocasião, o Ministério Público Federal (MPF) apontou que Vieira tinha vínculos com familiares de sócios do Banco Master. Ele também teria atuado como procurador de uma ex-beneficiária do auxílio emergencial que presidia a Clínica Mais Médicos.

Segundo as investigações, a clínica teria emitido notas comerciais sem garantias, supostamente adquiridas por fundos ligados ao Banco Master para inflar artificialmente seus ativos.

O MPF identificou a emissão de aproximadamente R$ 361,1 milhões em notas comerciais sem garantias. O órgão destacou que a empresa tinha capital social integralizado zerado e receita operacional bruta de pouco mais de R$ 54 mil em 2023.

A GFS Investimentos, gestora relacionada às movimentações financeiras, também emitiu debêntures para a Clínica Mais Médicos captar recursos no mercado. Leonardo Mattos de Oliveira, responsável pela gestora, afirmou que essas operações foram regulares e não tinham relação com as investigadas na Compliance Zero.

Pai de Daniel Vorcaro está preso desde maio

Henrique Vorcaro está preso desde maio de 2026, suspeito de continuar financiando o grupo conhecido como "A Turma", que teria prestado serviços ilícitos para Daniel Vorcaro mesmo depois da prisão do banqueiro.

O empresário tenta obter no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de responder à investigação em liberdade ou em prisão domiciliar.

Em uma carta enviada aos ministros em setembro, Henrique afirmou que não deveria ser envolvido no caso Master apenas por ser pai de Daniel e declarou que seus negócios eram honestos.

No início de novembro, o governo do Distrito Federal também pediu ao STF que os R$ 2,2 bilhões bloqueados em contas do empresário fossem destinados à cobertura de um prejuízo no Banco de Brasília (BRB), relacionado às negociações com o Banco Master.

O Master vendeu R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito ao BRB entre julho de 2024 e outubro de 2025. Segundo a PF, pelo menos R$ 12,2 bilhões correspondiam a créditos cuja existência não foi comprovada.

Gestora também é alvo de questionamentos

A GFS Investimentos já havia aparecido em outra investigação em 2024. Na época, Leonardo Mattos acusou uma ex-sócia, Samira Bacha, de desviar R$ 26 milhões de empresas do grupo, incluindo a Dr. Pay, que tinha Henrique Vorcaro como sócio.

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação contra Samira e familiares em junho daquele ano. Posteriormente, a Justiça e o Ministério Público Federal entenderam que o caso deveria ser investigado pela Polícia Federal, por envolver possíveis crimes contra o sistema financeiro.

O inquérito passou para a esfera federal e atualmente está sob revisão da PF.

Mensagens também levantaram questionamentos sobre a relação entre Leonardo Mattos e um delegado da Polícia Civil mineira. Em uma conversa de WhatsApp, o empresário teria orientado um funcionário a buscar documentos em uma delegacia de Betim e levar R$ 5 mil em dinheiro, dentro de um envelope, em nome do policial.

Mattos afirmou não se lembrar de ter enviado dinheiro ao delegado, mas declarou que, em outra ocasião, fez um repasse à polícia após ser informado de que viaturas estavam sem combustível para realizar diligências.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que encaminhou os questionamentos à Corregedoria Geral para apuração. Já a defesa de Samira negou as acusações de desvio de recursos e afirmou que todas as movimentações das empresas eram de conhecimento de Leonardo Mattos.

O que dizem os envolvidos

O iG tenta contato com a defesa de Fernando Alves Vieira e a defesa de Henrique Vorcaro, sobre a movimentação financeira de R$ 60 milhões.

Leonardo Mattos já se manisfestou e afirmou que a operação envolvendo o fundo GFS Excelência seguiu todas as normas regulatórias e legais, incluindo as exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O empresário também declarou que a transação foi auditada e validada por terceiros independentes, respeitando os critérios técnicos e as garantias exigidas para esse tipo de operação. Segundo ele, a movimentação foi lícita e nunca havia sido questionada por órgãos de fiscalização.