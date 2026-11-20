Foto: Reprodução/COR Chuva no Rio de Janeiro

O feriadão da Consciência Negra que começa nesta sexta-feira (20) será marcado por instabilidade em boa parte do Brasil. A combinação de calor, umidade elevada e áreas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de pancadas de chuva e temporais em diferentes estados.

No Sudeste, Minas Gerais concentra as condições mais favoráveis a episódios de chuva intensa, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro também podem registrar precipitações, embora de forma mais irregular. O cenário de instabilidade se estende a estados do Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Segundo meteorologistas, a combinação de umidade e instabilidade mantém o ambiente propício à formação de áreas de chuva, especialmente em regiões mineiras.

Chuva e temporais em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a chuva deve atingir principalmente as porções central, leste e norte do estado, com possibilidade de temporais em alguns municípios. A previsão é de períodos de instabilidade ao longo do dia, com risco de precipitações localmente intensas.

O Espírito Santo também terá condições favoráveis à chuva, com períodos de céu nublado e trovoadas.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a previsão é de sol entre muitas nuvens, intercalado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Contudo, a distribuição das precipitações deve ser irregular, com diferenças entre municípios.

As máximas ficam próximas de 26°C a 32°C em boa parte do Sudeste, podendo ser mais elevadas em áreas do litoral e do interior, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas capitais, o Rio de Janeiro pode chegar a 33°C, enquanto Vitória tem máxima prevista de 32°C. Em Belo Horizonte, a mínima será de 18°C. São Paulo deve registrar temperaturas entre 21°C e 31°C.

Sul terá risco de tempestades

O feriado também será de instabilidade nos três estados do Sul. No Paraná, a chuva deve atingir as porções oeste, central, leste e sul, enquanto Santa Catarina terá precipitações em todo o território.

No Rio Grande do Sul, as pancadas se concentram principalmente no norte e no noroeste, com possibilidade de chuva isolada nas demais áreas.

O Inmet destaca o potencial para intensificação das tempestades, sobretudo no norte gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. Em alguns pontos, os acumulados podem superar 50 milímetros em 24 horas.

Nas capitais, Curitiba terá temperaturas entre 20°C e 29°C. Em Florianópolis, a máxima será de 26°C, enquanto Porto Alegre pode chegar aos 28°C.

Região Norte terá calor e pancadas de chuva

O calor e a elevada umidade favorecem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em diferentes áreas da Região Norte. Os principais destaques são Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, onde a disponibilidade de umidade contribui para a formação de nuvens carregadas.

De acordo com o Inmet, a probabilidade de precipitação igual ou superior a 5 milímetros varia entre 50% e 80% em diferentes setores da região, com núcleos localmente mais elevados.

As temperaturas máximas variam, em geral, entre 32°C e 37°C, mantendo a sensação de abafamento.

No feriado, a previsão é de chuva mais intensa no Tocantins e no sudeste do Pará. Em Palmas, a mínima será de 24°C, enquanto Boa Vista poderá registrar máxima de 36°C.

Nordeste tem até 90% de chance de chuva

O oeste e o sul da Bahia concentram as maiores condições para chuva no Nordeste. Os modelos meteorológicos indicam probabilidades de precipitação entre 70% e 90% em alguns setores, com possibilidade de temporais.

O sul do Maranhão e do Piauí também terá pancadas acompanhadas de trovoadas. Nas demais áreas, especialmente no litoral norte e em parte do interior, o tempo tende a permanecer mais quente, com menor possibilidade de chuva significativa.

No interior nordestino, as temperaturas máximas podem alcançar entre 36°C e 38°C.

Centro-Oeste terá pancadas e temperaturas elevadas

A combinação de calor, umidade e instabilidade favorece pancadas de chuva em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. As maiores probabilidades de precipitação se concentram em setores de Goiás e nas áreas de transição com Tocantins e Minas Gerais.

Em Mato Grosso do Sul, a distribuição das chuvas será mais irregular, com diferenças entre as localidades.

As temperaturas máximas variam aproximadamente entre 30°C e 36°C, com valores mais elevados em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, Brasília e Goiânia terão temperaturas entre 21°C e 28°C. Em Campo Grande, a máxima chega a 32°C, enquanto Cuiabá pode registrar 35°C.





Inmet emite alerta de tempestade para o feriadão

O Inmet emitiu avisos amarelos de perigo potencial para tempestades em diferentes áreas do país nesta sexta-feira (20). A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O aviso abrange áreas de estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins, entre outros.

Durante tempestades, o instituto recomenda: