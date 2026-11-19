Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo está na faixa do Inmet com alerta para chuvas fortes





A combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica aumenta o risco de temporais em diferentes regiões do Brasil. Mesmo antes do início oficial do verão, a atmosfera já apresenta características típicas da estação, com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva que podem ocorrer com intensidade em pouco tempo.

O alerta foi feito pelo meteorologista Luiz Fernando Nachtigall, da MetSul Meteorologia, em análise publicada nesta quinta-feira (19). Segundo ele, o cenário exige atenção principalmente no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, onde há risco de chuva localmente forte a intensa, além de tempestades isoladas com rajadas de vento e queda de granizo.

A previsão é de que os episódios ocorram de maneira irregular. Isso significa que uma cidade pode registrar chuva intensa e temporais enquanto outra, mesmo próxima, tenha apenas aumento de nebulosidade ou não apresente precipitação.

Por que o calor aumenta o risco de temporais?

O padrão observado é característico das chamadas chuvas convectivas, que se formam quando o aquecimento da superfície faz o ar quente e úmido subir. À medida que ganha altitude, esse ar esfria e o vapor d'água se condensa, favorecendo o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

Esse processo pode acontecer rapidamente quando há umidade suficiente e condições de instabilidade na atmosfera. Uma das nuvens associadas a esse mecanismo é a Cumulonimbus, conhecida pelo grande desenvolvimento vertical e pela capacidade de provocar tempestades.

Na prática, o fenômeno favorece pancadas de chuva concentradas em determinados locais, muitas vezes acompanhadas de trovoadas. Diferentemente de sistemas meteorológicos mais abrangentes, que podem provocar precipitação contínua durante várias horas em grandes áreas, as chuvas convectivas tendem a apresentar diferenças expressivas de intensidade e volume entre municípios próximos.

Quais regiões estão sob risco de temporais?

De acordo com Nachtigall, o cenário atmosférico indica risco elevado de episódios de chuva forte a intensa em áreas de três regiões brasileiras:

Sul: possibilidade de pancadas intensas e temporais isolados, com rajadas de vento e granizo.

Centro-Oeste: risco de chuva volumosa em curto intervalo de tempo e tempestades localizadas.

Sudeste: condições favoráveis à formação de pancadas fortes, trovoadas e temporais isolados.

O meteorologista ressalta que os fenômenos não devem atingir todas as cidades da mesma maneira. Como as tempestades dependem das condições locais de calor, umidade e instabilidade, a distribuição da chuva pode ser bastante desigual.

Em alguns pontos, os volumes de precipitação podem ser elevados em períodos curtos. Por isso, há possibilidade de alagamentos, enxurradas e outros transtornos provocados pela chuva intensa.

Temporais podem ocorrer sem frente fria ou ciclone?

Um dos pontos destacados pelo meteorologista é que esse tipo de tempestade não depende necessariamente da chegada de uma frente fria ou da formação de um ciclone.

A combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica pode ser suficiente para desencadear pancadas fortes e tempestades isoladas. A presença de outros mecanismos que favorecem a subida do ar e de condições propícias em diferentes níveis da atmosfera pode intensificar ainda mais os fenômenos.

Por isso, mesmo em dias de predomínio de calor, podem ocorrer mudanças rápidas no tempo, com formação de nuvens carregadas e chuva intensa em determinadas localidades.





Em quais horários a chuva pode ser mais forte?

As tempestades associadas ao aquecimento e à umidade tendem a ganhar força principalmente entre a tarde e a noite, período em que o aquecimento da superfície favorece a subida do ar quente.

No entanto, o meteorologista não descarta episódios em outros momentos do dia. A manutenção das condições de calor, umidade e instabilidade também pode favorecer a repetição das áreas de chuva por dias consecutivos.

A orientação é acompanhar os avisos meteorológicos e as atualizações da previsão do tempo, especialmente em áreas com possibilidade de chuva intensa, raios, ventos fortes e granizo.