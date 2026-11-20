Agência Brasil Termina em um dia prazo para pedir reaplicação do Enem 2026



Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que, por questões de logística ou doenças infectocontagiosas, não conseguiram fazer as provas podem requerer até esta sexta-feira (20) a reaplicação das avaliações.

Por meio da Página do Participante do Enem, o candidato pode fazer o pedido, individualmente, para cada um dos domingos em que faltou, desde que o motivo se enquadre nas condições previstas no edital. É preciso ter senha Gov.br.

A solicitação será analisada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. O Enem 2026 ocorreu nos dias 8 e 15 de novembro. As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

Quem tem direito

Somente têm direito à reaplicação aqueles que formalizarem a solicitação na Página do Participante, de acordo com as seguintes situações:

Afetados por problemas logísticos: desastres naturais, falta de energia elétrica ou erro de execução de procedimento de aplicação que causem comprovado prejuízo aos participantes;

Acometidos por uma das doenças infectocontagiosas listadas no edital, na semana do primeiro ou do segundo dia de aplicação do exame, como: sarampo, rubéola, covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, entre outras.

Falta de energia

De acordo com o Ministério da Educação, as provas do segundo dia do Enem 2026 foram afetadas por quedas de energia em 11 locais de aplicação em todo o país: quatro em Minas Gerais, três na Bahia, dois no Paraná, um no Maranhão e um no Piauí.

No primeiro dia de provas, 8 de novembro, o MEC registrou a falta de energia em 39 locais de provas: dois no estado do Amapá, um em Minas Gerais e 36 no Rio de Janeiro. Os estudantes dessas localidades podem pedir a reaplicação das provas do Enem 2026.

Ao todo, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios do país, em 14.868 locais de prova, com 15.494 coordenações e 184.095 salas de prova.





Abstenção geral

O segundo dia do Enem 2026 registrou taxa de abstenção de 36%, enquanto o primeiro dia marcou 32% de ausência s, segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação, em entrevista coletiva na noite de domingo.

Os percentuais de abstenção no Enem de 2025 foram de 27%, no primeiro dia de provas e 32%, no segundo domingo. Nos últimos quatro anos, a ausência do segundo dia do Enem ficou entre 30% e 32%. O ministro Barchini credita o aumento das ausências em 2026 à inscrição automática de todos os concluintes do ensino médio público.

Próximas datas

O gabarito oficial do Enem de 2026 foi divulgado nessa quarta-feira (18), e o resultado do exame está previsto para 18 de janeiro de 2027.

