Micaela Wentz/ iG Chuva em São Paulo

Grande parte do país vem sendo atingida por áreas de instabilidades ao longo de toda esta semana, com condições favoráveis à ocorrência de chuvas intensas e tempestades.

De acordo com os especialistas, o cenário é favorecido pela atuação de um cavado em médios e altos níveis da atmosfera.

O cavado é classificado como uma região alongada de baixa pressão atmosférica. De acordo com o meteorologista da Tempo OK, Vitor Castilho, podemos vê-lo como um estágio inicial de um sistema de baixa pressão com ventos curvados no sentido horário no Hemisfério Sul.

Na meteorologia, um cavado é uma área alongada de baixa pressão atmosférica, onde há curvatura ciclônica máxima no escoamento (uma ondulação). Ele se comporta como um vale na atmosfera, surgindo de forma independente ou, em alguns casos, estendendo-se a partir de um centro de baixa pressão." Vitor Castilho, meteorologista da Tempo OK

Sendo assim, o cavado corresponde a uma fase favorável para o desenvolvimento de nuvens de chuva, mantendo também um canal de umidade.

Em conversa com o iG, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, explicou como atua este sistema.

De acordo com ela, isso acontece porque na atmosfera há a propagação de ondas. O cavado seria a parte mais baixa dessa onda, com uma pressão também mais baixa, com um sentido invertido do giro dos ventos.

Pensa numa onda, tem a parte mais alta, e também tem a crista e uma parte mais baixa, que é a que nós chamamos de cavado. A crista para a gente que está no Hemisfério Sul fica invertida, então ela é a área baixa e o cavado seria esta crista, onde a gente tem uma pressão relativamente mais baixa." Anete Fernandes, meteorologista do Inmet

A propagação dessa onda, ainda de acordo com a especialista, traz condições favoráveis para o desenvolvimento de nuvens de chuva.

Segundo Vitor Castilho, da Tempo Ok, sempre que a pressão atmosférica cai, o ar tende a subir, esfriar e condensar. Essa combinação é o cenário perfeito para a formação de nuvens carregadas.

Por isso, a passagem de um cavado está diretamente ligada ao aumento de nebulosidade, trazendo chuva e risco de tempestades. O risco pode ser ainda maior se este sistema encontrar outras correntes de ar.

O perigo maior acontece quando o cavado não atua sozinho: se ele encontra ar quente e úmido, ou se soma a outros sistemas, as chuvas ganham muita força, trazendo risco de alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas." Vitor Castilho, meteorologista da Tempo OK

Nesta semana, especificamente, as chuvas no Sudeste e Centro-Oeste estão associadas à persistência de um cavado no litoral da região.

O sistema mantém os ventos em baixos níveis da atmosfera, direcionados da Amazônia para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, favorecendo a manutenção das instabilidades.

A propagação dessas ondas faz com que a gente tenha áreas favoráveis para o desenvolvimento de instabilidades e outras áreas menos favoráveis. No decorrer dessa semana, tem tido a persistência desse cavado no litoral da Região Sudeste, mantendo todo escoamento, ou seja, todo o vento, direcionado para a região Centro-Oeste e Sudeste." Anete Fernandes, meteorologista do Inmet

A meteorologista também explicou que, normalmente, o cavado tende a se deslocar e costuma passar mais rápido. Porém, no caso desta semana, a persistência se dá pelo sistema ir para condição de baixa pressão.

Isso faz com que ele entre em uma oscilação de intensificação e perda de intensidade.

Imagem gerada por IA O que é cavado?





Centros de baixa pressão

Os centros de baixa pressão estão geralmente associados à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo. Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

Para essas áreas, o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.

Ciclone ou cavado?

Mas o que difere o cavado de outros sistemas?

Em vez de formar um círculo fechado, como acontece nos centros de baixas pressão, como os ciclones, o cavado se comporta como uma espécie de vale.

Além disso, o formato dele é bem diferente de sistemas de baixa pressão tradicional, como ciclones extratropicais.

A principal diferença está no formato. Um centro de baixa pressão tradicional, como um ciclone extratropical, tem uma circulação de ventos fechada e bem definida, o que costuma gerar ventanias generalizadas e intensas. Já o cavado é uma ondulação ciclônica aberta e, na maioria dos casos, menos intensa em superfície." Vitor Castilho, meteorologista da Tempo OK

Com isso, o cavado também promove instabilidade, que, se estiver somada a outros fatores atmosféricos, pode gerar tempestades.

De acordo com Anete, o cavado é parte de uma onda favorável para a formação das instabilidades.

Como os centros de baixa pressão são fechados, eles costumam ser mais fortess e mais definidos.

Já o cavado é parte de uma onda. Ele também favorece as instabilidades, porém de forma mais fraca que o centro de uma baixa fechada.



