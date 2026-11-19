Marcela Gonzaga/iG Extremos predominam sob o Brasil durante esta semana

A quinta-feira (19) e sexta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, seguem sendo de chuva em grande parte do país. A formação das instabilidades é favorecida pela permanência elevada do calor e da umidade.

De acordo com os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além do calor e da umidade, o cenário de chuvas e tempestades é favorecido também pela atuação de áreas de baixa pressão e cavados.

Os sistemas intensificam a confluência dos ventos e a convergência de umidade, além de favorecer o levantamento da massa de ar quente e úmido. Essa combinação contribui para a formação de nuvens que aumentam o potencial para chuvas fortes e tempestades.

Ainda segundo o Inmet, também há a previsão de formação de um ciclone extratropical no litoral da Argentina e a presença de uma área de baixa pressão persistente no oeste do Paraguai.

Os sistemas mantêm o escoamento dos ventos entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, aumentando o transporte de calor e umidade. Esse cenário também favorece a ocorrência de instabilidade atmosférica em parte do Brasil.

Ao todo, neste feriado, áreas de 15 estados estão sob alerta amarelo para tempestades do Inmet.

O aviso indica perigo potencial e previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Mesmo com as chuvas intensas, o calor predomina em todo o país, inclusive na região Sul.

Veja a previsão por região:

Sul

No Sul, a véspera do feriado também deve ser com tempestade. A previsão indica que, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, principalmente, no Paraná, chove forte com trovoadas.

Por isso, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nestas áreas.

De acordo com o Inmet, o tempo fica firme, sem chance de chuva, apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul.

Em alguns pontos do estado gaúcho, o tempo até fica mais estável, mas há chance de chuvas isoladas ao decorrer do dia.

Na sexta-feira (20), as chuvas continuam e as áreas seguem em alerta do Inmet. Mesmo com as instabilidades, faz calor em toda a região, com as máximas perto dos 30°C em todas as capitais.

Sudeste

A véspera do feriado começa com sol entre nuvens em parte do Sudeste. Porém, a previsão indica que esse tempo mais firme não vai durar muito.

De acordo com o Inmet, já no período da tarde, fortes áreas de instabilidade se formam, trazendo chuvas com trovoadas em toda a região.

O tempo fica ainda mais fechado em grande parte de Minas Gerais, no Espírito Santo, na área mais ao norte do Rio de Janeiro e na parte sudoeste de São Paulo.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em quase toda a região. Apenas o leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, incluindo as duas capitais, ficam de fora da área de perigo.

Já na sexta-feira (20), a área do aviso aumenta ainda mais e abrange todo o Sudeste. Sendo assim, no feriado, a previsão segue indicando pancadas de chuvas com trovoadas.

Mesmo com as instabilidades, faz bastante calor nas capitais e as temperaturas devem passar dos 30°C em alguns pontos.

Centro-Oeste

Nesta quinta-feira (19), à véspera de feriado, será com calor, umidade e chuvas na região Centro-Oeste.

Segundo o Inmet, o sol aparece em toda a região, porém o calor e a alta umidade do ar aumentam as instabilidades.

Com isso, a previsão indica chuva forte com trovoadas em áreas do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e de Goiás.

Durante a noite, o tempo fica mais estável, mas ainda há possibilidade de chuvas isoladas. Sendo assim, toda a região está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Na sexta-feira (20), dia do feriado, a chuva forte continua. As instabilidades atingem o leste de Mato Grosso, centro e norte de Goiás e o Distrito Federal, com chuva e trovoadas.

Nestas áreas, segue vigente o aviso de perigo potencial para tempestades. O calor também persiste na região e, em alguns pontos, as temperaturas devem chegar a 35°C, como em Cuiabá.

Norte

No Norte, a véspera do feriado começa com sol em grande parte da região. Porém, logo pela manhã, a chance de chuvas isoladas no Tocantins, no Pará, parte do Amazonas e em Rondônia.

Ao longo do dia, nessas áreas, a instabilidade aumenta e chove forte com trovoadas. Sendo assim, também está vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Por outro lado, em parte de Roraima e no litoral do Pará, o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

Durante o feriado, a instabilidade persiste sobre a região. As chuvas mais intensas continuam sobre Tocantins e grande parte do Pará, onde chove com trovoadas e segue vigente o aviso de perigo potencial para tempestades.

As tempestades também atingem o estado de Rondônia, o Acre, Amazonas, parte de Roraima e do Amapá.

Não há previsão de chuva apenas para o noroeste e norte do Pará. As temperaturas seguem altas e também deve fazer calor na região. Em Boa Vista, por exemplo, as máximas ficam em torno dos 36°C.

Nordeste

Nesta quinta-feira (19), véspera de feriado, também há previsão de chuva para o Nordeste. Parte do sul da região, inclusive, está sob o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

De acordo com o Inmet, desde cedo chove de forma isolada em parte da Bahia. Também há chance de chuvas isoladas no Maranhão, no Piauí e Pernambuco.

Ao longo do dia, a instabilidade ganha força e chove forte com trovoadas.

Já na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, as condições seguem as mesmas. Sendo assim, a previsão indica chuva forte com trovoadas. Além disso, segue vigente o alerta de perigo potencial para tempestades.

Mesmo com as instabilidades, também faz calor no Nordeste, com as máximas próximas dos 40°C em alguns pontos.



