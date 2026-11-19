Divulgação BR-040

A BR-040 deve receber mais de 200 mil veículos durante o período do feriado de Conciência Negra, que acontece nesta sexta-feira (20). A estimativa é válida apenas para o trecho mineiro entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, a EPR Via Mineira, o movimento já fica intenso a partir desta quinta-feira (19), entre 12h e 20h.

Na sexta-feira (20), dia do feriado de Consciência Negra, o aumento de fluxo é esperado entre 5h e 15h.

No retorno do feriado, o movimento no trecho deve se intensificar no domingo (22), entre 8h e 19h.

Ainda de acordo com a concessionária, ao todo, 257 mil veículos devem passar pelo trecho durante todo o período do feriado, até a segunda-feira (23). O número representa um aumento de 14% em relação ao tráfego de dias normais.

Sendo assim, a Via Mineira orienta os motoristas a dirigir com atenção aos limites de velocidade, às condições da rodovia e à sinalização, especialmente nos trechos com obras de duplicação.

Bases operacionais

Ao longo do trecho administrado pela Via Mineira, os usuários vão contar com cinco Bases de Serviços Operacionais (BSOs).

Os pontos ficam localizados em Nova Lima, Congonhas, Carandaí, Barbacena e Santos Dumont, no interior de Minas Gerais.

Há também, conforme informou a concessionária, o Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros (PPD), em Carandaí, na altura do quilômetro 665. O local conta com estrutura para acolhimento e descanso dos motoristas.

Free Flow

Em outro trecho da BR-040, de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, começou a valer a cobrança no sistema free flow.

O sistema substitui a praça convencional na altura do quilômetro 819, em Simão Pereira, na Zona da Mata.

O free flow está localizado na altura do quilômetro 831, no interior de Minas Gerais, e começou a valer nesta última segunda-feira (16).

O valor cobrado no sistema free flow segue sendo o mesmo da praça convencional, R$ 21,00.

Inicialmente, o equipamento estava previsto para ser instalado em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, mas precisou ser transferido por causa de reclamações da comunidade.

BR-040

A rodovia federal BR-040 liga diretamente a cidade de Brasília (DF) ao Rio de Janeiro (RJ). Com cerca de 1.178 quilômetros de extensão, a via atravessa o Distrito Federal e os estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



