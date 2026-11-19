Reprodução O helicóptero é da fabricante Eurocopter France e tem capacidade para transportar até sete passageiros

Um helicóptero de luxo ligado à Esportes da Sorte, alvo da Polícia Federal (PF) na Operação Cash Out, foi comprado da Igreja Universal do Reino de Deus por R$ 28 milhões. A negociação aconteceu em março de 2025, meses depois de os empresários responsáveis pelo grupo de apostas entrarem na mira das autoridades por suspeitas de lavagem de dinheiro.

A aeronave foi um dos bens procurados pela Polícia Federal durante a operação deflagrada na quarta-feira (18). O helicóptero é da fabricante Eurocopter France e tem capacidade para transportar até sete passageiros.

A compra foi realizada pela Alpha Brasil Participações Ltda., empresa registrada em nome de Darwin Henrique da Silva Filho e de sua irmã, Marcela Tavares Henrique da Silva Campos. Os dois também são sócios da Esportes Gaming Brasil Ltda., grupo responsável pela Esportes da Sorte.

Compra aconteceu após primeira investigação

A aquisição do helicóptero ocorreu aproximadamente cinco meses depois de Darwin e Marcela serem alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco em setembro de 2024.

Na ocasião, a investigação apurava um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas e o jogo do bicho. Darwin chegou a ficar preso por cerca de um mês, mas deixou a prisão após conseguir um habeas corpus.

Em fevereiro de 2026, parte das decisões relacionadas à investigação foi anulada, e o caso foi transferido para a esfera federal. A mudança abriu caminho para a nova investigação conduzida pela Polícia Federal.

PF investiga movimentação de milhões de euros

Batizada de Operação Cash Out, a ação investiga suspeitas de exploração ilegal de jogos e apostas, evasão de divisas, sonegação fiscal, manutenção de recursos no exterior sem declaração, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a Polícia Federal, os investigadores apuram a suspeita de que o grupo tenha enviado mais de 500 milhões de euros ao exterior, o equivalente a aproximadamente R$ 3,17 bilhões.

A corporação também aponta que parte dos recursos teria retornado ao Brasil por meio de instituições de pagamento. Outra suspeita é de que valores obtidos com atividades ilegais não tenham sido declarados às autoridades fiscais.

A operação contou com 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal. Ao todo, foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão.

Iate, carros e outras aeronaves também entram na lista

A investigação também levou a Justiça Federal a determinar o bloqueio de R$ 2,3 bilhões em bens e valores dos investigados. Entre os itens atingidos pelas medidas estão:

Cinco aeronaves;

Um iate avaliado em R$ 40 milhões;

14 veículos, incluindo modelos de luxo;

Apartamentos na orla de Boa Viagem, em Recife;

Uma cobertura em São Paulo comprada por R$ 42 milhões;

Uma casa adquirida por R$ 100 milhões.

Divulgação PF Entre os itens apreendidos estão carros de marcas de luxo, um iate avaliado em R$ 40 milhões, aeronaves e imóveis de alto padrão

O portal UOL também identificou outros dois jatos executivos relacionados a empresários investigados no setor de apostas. Um deles, um Cessna Aircraft modelo 60XLS, teria sido adquirido por R$ 26 milhões em outubro de 2025. O outro, um Bombardier BD-700-1A10, foi comprado por US$ 25,5 milhões, aproximadamente R$ 150 milhões, em setembro do mesmo ano.

As duas aeronaves foram comercializadas por uma empresa ligada a José André da Rocha Neto, empresário e sócio da Vai de Bet, que também foi alvo da Operação Integration.

A Polícia Federal segue investigando a origem dos recursos e a movimentação financeira atribuída ao grupo.