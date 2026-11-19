Divulgação / Pcerj DRFA cumpre mandados no Rio e em MG

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (19), a 'Operação Chave Mestra', contra integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos e furtos de caminhonetes, conhecida como 'Gang da Hilux'. Os agentes cumprem 34 mandados de busca e apreensão em endereços nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Entre os principais investigados está o criminoso conhecido como 'Loirinho', apontado como uma das lideranças do grupo. Nesta semana, imagens dele armado com um fuzil na Lagoa, na Zona Sul do Rio, viralizaram nas redes sociais.

Peitou o sistema né... Vamos aguardar https://t.co/jle4J3VVsO — Visão da Rua (@visaodaruaa) November 14, 2026





Segundo as investigações, ele seria o responsável por coordenar os roubos de veículos a partir da comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte da cidade. O suspeito manteria contato com os criminosos durante as ações e determinaria o destino dos automóveis roubados. De acordo com a Polícia Civil, ele acumula 350 anotações criminais e possui um mandado de prisão em aberto.





Grupo tinha divisão de tarefas

As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) identificaram uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes. Enquanto parte dos criminosos ficava responsável por identificar e monitorar os veículos, outros executavam os roubos e furtos.

O grupo também utilizava equipamentos eletrônicos capazes de programar chaves automotivas, facilitando a subtração das caminhonetes.

Durante o trabalho de investigação, os policiais identificaram locais usados para armazenar, esconder e desmontar os automóveis. Parte dos veículos roubados no Rio era encaminhada para Minas Gerais, onde outros integrantes da organização atuariam na receptação e comercialização dos bens.

Segundo a Polícia Civil, os 34 mandados de busca e apreensão têm como objetivo localizar os veículos roubados ou furtados, equipamentos eletrônicos utilizados nos crimes, armas de fogo, celulares, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e identificação de todos os envolvidos no esquema, incluindo os responsáveis pela receptação, adulteração e comercialização dos automóveis.



