Reprodução/ X Donald Trump e Xi Jinping durante desembarque do presidente americano

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , desembarcou na China nesta quarta-feira (18) para participar da Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen. Ele foi recebido no aeroporto pelo presidente chinês, Xi Jinping , em uma cerimônia que contou com autoridades do país, militares, dançarinos, tapete vermelho e uma guarda de honra.

Trump pousou em Shenzhen por volta das 6h43 do horário de Brasília. Xi quebrou o protocolo e esperou o presidente americano ao pé da escada do Air Force One. Normalmente, o líder chinês não recebe pessoalmente visitantes estrangeiros no pátio do aeroporto.

Após um aperto de mãos, os dois presidentes trocaram um breve abraço e caminharam juntos pelo tapete vermelho, em uma recepção lida como um sinal de calor diplomático e da importância que Pequim atribui à visita.

A cerimônia também incluiu crianças entregando flores, bandeiras dos dois países, hinos nacionais e passagem de aeronaves em homenagem.

Além disso, Trump ainda não havia se encontrado com o presidente russo, Vladimir Putin, desde a chegada à China. Os três líderes estão em Shenzhen para participar da cúpula da APEC e devem se reunir em um formato trilateral inédito nesta quinta-feira (19).

A APEC reúne 21 economias da região Ásia-Pacífico e busca promover comércio, investimento e cooperação econômica regional. Shenzhen sedia a 33ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, programada para os dias 18 e 19 de novembro de 2026.





O que esperar do encontro entre Xi, Trump e Putin?

O encontro trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin está marcado para esta quinta-feira (19). Será a primeira reunião presencial na história entre os chefes de Estado dos três países, segundo confirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

Ela também classificou a reunião como de “significado histórico” e afirmou que os três líderes farão uma troca de pontos de vista sobre a manutenção da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre grandes potências.

Cada líder chega ao encontro com objetivos distintos. Trump pretende discutir o controle e não proliferação de armas nucleares , além de abordar a guerra no Irã. Ele vê na reunião uma chance de abrir uma conversa sobre desarmamento nuclear entre as três maiores potências nucleares do mundo.

Putin, por sua vez, espera usar o encontro para elevar o peso diplomático da Rússia e buscar um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia em termos favoráveis a Moscou.

Xi Jinping busca consolidar o papel da China como anfitriã de um encontro de grande relevância global, sem se comprometer com uma agenda específica.

Entre os temas esperados para a reunião estão comércio, inteligência artificial, não proliferação nuclear, a guerra no Oriente Médio e, possivelmente, a guerra na Ucrânia.

Nas vésperas do encontro, Xi e Putin criticaram políticas do Ocidente

Em seu discurso de abertura, Xi defendeu o “comércio livre e aberto” e prometeu combater o protecionismo comercial, uma crítica indireta às tarifas e à política comercial mais agressiva dos Estados Unidos sob Trump.

Já Putin classificou as potências ocidentais como “ex-hegemonias” e criticou as sanções ocidentais, posicionando a Rússia contra a ordem econômica liderada pelo Ocidente. Os discursos ocorreram horas antes da chegada de Trump a Shenzhen.