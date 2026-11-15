Wesley Rahn Encontro inédito entre os líderes da China, da Rússia e dos EUA deve ocorrer à margem da cúpula da Apec

Um encontro inédito entre os líderes da China, da Rússia e dos Estados Unidos deve ocorrer à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), a ser realizada na próxima semana em Shenzhen, polo tecnológico chinês.

A Casa Branca e o Kremlin confirmaram a reunião, prevista para a próxima quinta-feira. Segundo informações de Washington, o encontro discutirá temas como desarmamento nuclear e o Irã, mas não deverá abordar a guerra na Ucrânia.

"O presidente deixou claro que discutirá, entre outros temas, a redução dos arsenais nucleares em todo o mundo", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, a jornalistas.

A China ainda não confirmou se a reunião ocorrerá. No entanto, um representante do Ministério das Relações Exteriores da China declarou recentemente à imprensa que Pequim estava "em contato" com as partes envolvidas.

A imprensa já apelidou a cúpula trilateral de "nova Yalta", em referência à conferência realizada no fim da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética se reuniram na cidade de Yalta, na Crimeia, para definir o equilíbrio de poder no cenário geopolítico pós-guerra.

Fim da campanha de isolamento de Putin?

Uma reunião entre os três líderes, acompanhada de uma foto oficial, seria uma importante vitória diplomática para Putin.

Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o presidente russo vem enfrentando anos de boicote diplomático por parte dos aliados de Kiev, especialmente dos Estados Unidos durante o governo do antecessor de Trump, Joe Biden.

Putin apresentou a ideia de uma cúpula trilateral no mês passado, durante uma conversa com Trump. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o líder russo desejava discutir um possível fim para a guerra na Ucrânia.

Para os Estados Unidos, uma imagem do presidente americano lado a lado com os líderes dos principais rivais estratégicos de Washington poderia gerar críticas. Ainda assim, Trump já protagonizou recepções públicas e calorosas tanto para Xi quanto para Putin em diferentes momentos de seu segundo mandato.

Para a China, anfitriã do encontro, a situação é ainda mais delicada. Embora Pequim e Moscou compartilhem posições semelhantes em diversas questões, a liderança chinesa procura evitar uma associação explícita com a guerra da Rússia na Ucrânia, o que poderia prejudicar seus esforços para se apresentar como uma força de estabilidade global de longo prazo.

UE teme ficar de fora das conversas sobre a Ucrânia

O governo chinês também trabalha para reequilibrar suas relações econômicas com a União Europeia. As potências europeias provavelmente reagiriam com desconforto a uma cúpula realizada na China que discutisse a guerra na Ucrânia sem a participação de Kiev ou de Bruxelas.

"A China claramente demonstra desconforto com a possível reunião trilateral com Estados Unidos e Rússia. Embora Pequim tenha passado de uma postura de silêncio para admitir que as três potências mantêm contatos, a vaguidade dessas declarações parece deliberada", afirmou Alicja Bachulska, pesquisadora de políticas asiáticas do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), à DW.

Segundo ela, Pequim está consciente do impacto negativo que pode ter a narrativa de uma "Yalta 2.0", mesmo que a comparação histórica seja imprecisa e não reflita a dinâmica geopolítica atual.

Bachulska acrescenta que a reunião trilateral pode agravar ainda mais as já deterioradas relações entre China e União Europeia caso a guerra na Ucrânia seja discutida sem a presença de representantes europeus.

Além disso, para a China há poucos ganhos em termos de imagem. Fotografias de Xi ao lado de Trump, líder do principal rival estratégico de Pequim, e de Putin, parceiro da China na oposição à influência americana, poderiam transmitir uma mensagem ambígua.

"Mesmo que o encontro resulte apenas em uma oportunidade para fotos, ele ainda pode causar sérios danos à imagem da China", acrescentou.

Pequim e Moscou mantêm parceria "sem limites"

Putin e Xi já se encontraram cerca de 40 vezes desde que o líder chinês assumiu o poder, em 2012.

A relação bilateral se fortaleceu especialmente após a assinatura da parceria estratégica "sem limites", anunciada no início de 2022, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, poucas semanas antes da invasão em grande escala da Ucrânia.

Os laços entre Rússia e China são atualmente os mais profundos em décadas.

No centro dessa parceria está uma estratégia de longo prazo voltada para limitar a influência dos Estados Unidos e promover uma ordem global alternativa que possa servir aos interesses de Moscou e de Pequim.

A ajuda chinesa à Rússia nos bastidores

Ao longo da guerra da Ucrânia, que se aproxima do quinto ano sem perspectiva de solução, a China forneceu discretamente à Rússia um mercado crucial para suas exportações de energia, além de tecnologia e chamados produtos de "uso duplo", passíveis de aplicação civil e militar.

Embora Pequim não tenha fornecido armas diretamente à Rússia, suas exportações incluíram componentes de alta tecnologia que podem ser utilizados em sistemas modernos de armamento, como drones.

Oficialmente, a China mantém posição de neutralidade em relação à guerra e se recusa a assumir responsabilidades em favor do seu desfecho.

"A China está mais interessada em reformar a governança global de maneira compatível com suas preferências e linhas vermelhas, preservando ao mesmo tempo uma aparência de cooperação", afirmou Aurelio Insisa, analista sênior do Instituto Mercator para Estudos da China (Merics), em entrevista à DW.

Mesmo que concorde em sediar o encontro, Pequim provavelmente evitará apresentá-lo como uma reunião de três grandes potências decidindo o futuro do mundo, segundo Insisa.

"Abraçar a narrativa de um 'G3' prejudicaria sua imagem como defensora do Sul Global e dos países em desenvolvimento. Também vale notar que Pequim não demonstrou interesse em abordar o único tema urgente que poderia realmente ser tratado em um formato trilateral: o desarmamento nuclear", afirmou.

Quais são os limites da parceria China-Rússia?

Em relatório publicado em agosto, a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China (USCC) classificou a China como um "facilitador decisivo" da guerra da Rússia na Ucrânia.

Segundo o órgão americano, Pequim estaria transformando a dependência russa em vantagens militares, tecnológicas, econômicas e geopolíticas duradouras, ao mesmo tempo em que evita as obrigações formais de uma aliança militar.

O relatório ressalta, porém, que existem limites para o apoio estratégico chinês. Questões relacionadas à inteligência e à segurança continuam restringindo uma cooperação mais profunda.

A avaliação conclui que a relação é mais próxima de um alinhamento estratégico do que de uma aliança, já que persistem desconfianças significativas em áreas importantes.

Empresas russas do setor de defesa, por exemplo, acusam companhias chinesas de roubo de propriedade intelectual. Por outro lado, Pequim observa com preocupação a aproximação estratégica crescente entre Moscou e a Coreia do Norte, que reduziu a dependência de Pyongyang em relação à China.

China e Rússia também divergem em relação à doutrina nuclear. Enquanto Pequim mantém há décadas uma política de "não primeiro uso "(no first use) de armas nucleares, Moscou utiliza ameaças nucleares como parte de sua estratégia.

"Ponto de observação privilegiado" sobre a guerra

Por enquanto, porém, os benefícios da aproximação permanecem. Segundo Insisa, a cooperação entre China e Rússia deve continuar seguindo o padrão atual ao longo deste ano, incluindo o fornecimento de energia por parte da Rússia e, possivelmente, a transferência de tecnologias militares nas poucas áreas em que Moscou ainda mantém alguma vantagem.

"Em troca, a China continuará fornecendo tecnologias de uso duplo, comprando energia russa, oferecendo a Moscou certa cobertura diplomática e, mais importante, criando canais para contornar as sanções ocidentais", afirmou.

Além disso, a China obtém um "ponto de observação privilegiado" sobre a evolução da guerra na Ucrânia e sobre as transformações da guerra terrestre moderna. "A desconfiança estratégica entre os dois lados, especialmente as preocupações russas com a crescente dependência econômica da China, continuará limitando o alcance dessa cooperação", concluiu Insisa.