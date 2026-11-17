Reprodução/Casa Branca Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos

O Irã negou que estaria planejando um ataque com bomba suja na capital dos Estados Unidos, Washington. A informação, noticiada pela CNN EUA, foi negada por Esmail Baghaei, porta-voz do Ministro das Relações Exteriores do Irã, através de uma publicação no X.

Segundo o diplomata, as alegações são infundadas e fazem parte de um projeto da mídia americana de “fabricar uma narrativa” em torno do Irã. “Constituem [as alegações] mais um exemplo de uma campanha maliciosa para fabricar propaganda e pretextos de segurança destinados a justificar ataques à infraestrutura vital de um país [o Irã]”, afirmou ele.

Na reportagem, a CNN noticiou que autoridades estadunidenses disseram que o Irã estaria elaborando um plano para atacar funcionários do alto escalão do governo de Donald Trump. Esse ataque se daria através da detonação de uma bomba suja ou arma química.

O canal também informou que a inteligência americana já estaria ciente das especificidades do plano de Teerã, como os locais e os alvos da bombas, e que já estariam trabalhando em um plano de contingência.

Após a declaração do Irã, Donald Trump também se pronunciou. Ao ser questionado por repórteres, o presidente dos Estados Unidos disse que não descarta a ameaça. “Espero que não seja, mas levamos isso muito a sério, porque eles são loucos. Eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou”, afirmou.







As tensões entre Estados Unidos e Irã

Na última semana, Donald Trump disse que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã estava “praticamente encerrada”. Marco Rubio , secretário de Estado dos EUA, confirmou a declaração e disse que não há necessidade de grandes operações de combate.

No entanto, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, negou que existam negociações e disse que essas afirmações dos Estados Unidos são tentativas de reduzir os preços do petróleo e aliviar as pressões econômicas.

Desde o início do conflito, o Irã vem usando o Estreito de Ormuz como moeda de troca, uma vez que cerca de um quinto do petróleo e do gás natural consumidos no mundo atravessam a passagem em condições normais.

Ao ameaçar ou interromper petroleiros e navios de gás, Teerã transforma uma rota marítima importante em instrumento de negociação e retaliação.

Embora os embarques tenham apresentado recuperação parcial, os mercados seguem vulneráveis, já que novos ataques ou um bloqueio mais efetivo poderiam agravar a inflação energética, atingir refinarias na Ásia e na Europa e frear o crescimento econômico global.