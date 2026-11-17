CIMSS Olho do ciclone Xavier em imagem de satélite de micro-ondas, perto das Ilhas Cook

O ciclone Xavier se tornou, nesta terça-feira (17), o mais intenso já registrado em novembro no Hemisfério Sul a leste da Linha Internacional de Data, com ventos máximos de 230 km/h e rajadas de até 240 km/h.

A Linha Internacional de Data é uma linha imaginária que corta o Oceano Pacífico de norte a sul, bem no lado oposto ao Meridiano de Greenwich (na longitude 180°). Ela funciona como a "fronteira oficial" onde o dia muda no calendário mundial.

Quem cruza essa linha rumo ao oeste (em direção à Ásia) "pula" um dia para frente. Quem cruza rumo ao leste (em direção às Américas) "volta" um dia no calendário.



Segundo a MetSul Meteorologia, o ciclone de categoria 4 avança pelas águas do Pacífico Sul, próximo às Ilhas Cook. A marca anterior pertencia ao ciclone Sina, que atingiu 193 km/h em 1990.

Nas ilhas do Norte do arquipélago, incluindo Manihiki, são esperados ventos destrutivos, chuva intensa, mar muito agitado e risco de inundação costeira. Por segurança, moradores foram orientados a evitar áreas costeiras e a seguir as recomendações das autoridades.

Xavier pode ganhar ainda mais força durante seu trajeto lento para Oeste-Sudoeste, a cerca de 11 km/h. A previsão é de que ele só comece a enfraquecer a partir de quarta-feira (18) e se afaste das Ilhas Cook entre os dias 21 e 22.

Efeito do El Niño

Em condições normais, os ciclones tropicais do Pacífico Sul costumam se formar mais a oeste, perto de Vanuatu, Fiji e Nova Caledônia.

No entanto, devido ao El Niño, o aquecimento das águas se expande para o centro e o leste do oceano, favorecendo a formação de sistemas próximos às Ilhas Cook e à Polinésia Francesa.

Iniciada em 1º de novembro deste ano, a temporada de ciclones na região vai até 30 de abril de 2027.



