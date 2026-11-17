Divulgação A ferrovia atravessará áreas de Goiás e Mato Grosso até alcançar a Norte-Sul

A Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), em construção entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso, vai criar uma nova rota para o escoamento da produção agrícola. O empreendimento tem investimento previsto de R$ 10,2 bilhões, segundo estimativa divulgada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em junho de 2025.

Com mais de 360 quilômetros de extensão, o trecho conhecido como FICO I terá conexão com a Ferrovia Norte-Sul, em Mara Rosa. A ligação permitirá integrar a nova linha à malha nacional e ampliar as alternativas para o transporte de mercadorias do Centro-Oeste.

Reprodução Trajeto que a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO)

A construção é uma obrigação assumida pela Vale como contrapartida à renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas, assinada em 2020. O valor divulgado corresponde ao investimento previsto, não ao total já gasto.

Uma alternativa ao transporte pelas rodovias brasileiras

A FICO pretende transferir parte do transporte de cargas das estradas para os trilhos. Segundo a ANTT, os objetivos incluem reduzir custos logísticos e aliviar o tráfego de caminhões. A economia para os produtores dependerá das rotas, do acesso aos terminais e das conexões disponíveis.

A ferrovia também integra o planejamento de um corredor com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), em direção ao litoral baiano. Essa ligação depende da implantação de outros trechos. Nos estudos citados pela ANTT para o corredor completo, soja, milho e farelo de soja representam aproximadamente 80% da demanda projetada.

Quando a ferrovia ficará pronta?

O cronograma regulatório prevê a conclusão da primeira fase em abril de 2027 e da segunda em abril de 2028. A entrega das obras não significa início imediato da operação comercial.

O prazo do primeiro lote, previsto para outubro de 2026, foi temporariamente suspenso pela ANTT por três meses ou até a publicação de um termo aditivo, o que ocorrer primeiro. A decisão não determina a paralisação dos serviços e mantém os demais prazos.

O iG solicitou aos responsáveis informações atualizadas sobre investimento, andamento das obras, licenciamento e previsão de operação, mas até o fechamento desta edição não teve retorno.

Como a FICO se conecta às ferrovias brasileiras

Em Mara Rosa (GO), a FICO terá conexão com a Ferrovia Norte-Sul, permitindo que as cargas de Mato Grosso acessem a malha ferroviária nacional. Esse encontro dos trilhos é o principal ponto de integração do trecho em construção.

O planejamento também prevê ligação com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, formando um corredor em direção ao Porto Sul, em Ilhéus (BA). Essa conexão depende da conclusão de outros segmentos e não estará automaticamente disponível com a entrega da FICO I.