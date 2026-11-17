Reprodução/X Vídeo de câmera de vigilância mostra clarão no céu no momento em que o avião russo cai





Um avião de transporte militar russo modelo An-12 caiu na Sibéria nesta terça-feira (17), matando todas as 17 pessoas a bordo. A informação foi confirmada por autoridades locais e pela emissora estatal russa Ren TV.

De acordo com a Ren TV, a aeronave já estava em chamas antes do impacto, e a tripulação tentou, até o último instante, desviar o avião de áreas residenciais.

A queda ocorreu perto do vilarejo de Yagunovo, na região de Kemerovo (também conhecida como Kuzbass), no sudoeste siberiano, por volta das 20h30 no horário local (10h30 em Brasília). O governador Ilya Seredyuk confirmou o acidente cerca de 1h depois.

Segundo Seredyuk, um centro de resposta a emergências foi montado no local com equipes médicas, policiais, bombeiros e tropas da Guarda Nacional da Rússia.

*Matéria em atualização



