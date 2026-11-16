Unsplash Vírus Mpox





A alta de casos de Mpox no Rio de Janeiro já confirmou a primeira morte da doença registrada no Brasil em 2026. O óbito foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) na última sexta-feira (13). Até a mesma data, foram contabilizadas 382 infecções com comprovação laboratorial.

Os dados da secretaria apontam que 258 dos casos foram registrados entre 13 de setembro e 13 de novembro. O número representa aproximadamente dois terços de todas as confirmações feitas no Rio este ano. Antes desse período, entre 1º de janeiro e 12 de setembro, haviam sido contabilizados 124 casos.

A capital fluminense concentra a maior parte das infecções, com 71,2% do total registrado no estado. Além disso, pelo menos 55 pacientes precisaram serhospitalizados em virtude da doença. A idade média dos infectadas é de 33,8 anos.

Primeira morte confirmada do país

A vítima era moradora da cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o paciente tinha uma doença imunossupressora preexistente, condição que contribuiu para o agravamento do quadro clínico.

Vacinação contra a mpox

Divulgação / Ministério da Saúde Vacina contra a Mpox chegou ao Rio de Janeiro





Como medidade resposta a alta de números, principalmente dos grupos mais vulneráveis, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 2 mil doses da vacina contra a mpox para o Rio de Janeiro no início desse mês novembro.

A imunização é prioritariamente para grupos como pessoas vivendo com HIV/Aids em situação de imunossupressão, profissionais de laboratório que trabalham com o vírus e outras pessoas que tiveram contato direto de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados, conforme avaliação da vigilância em saúde.

O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre as aplicações. No dia 8 de novembro, o Ministério da Saúde também anunciou a aquisição de mais 25 mil doses adicionais para reforçar o estoque nacional.





Sintomas e transmissão

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e fluidos corporais de pessoas infectadas. Também pode acontecer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como roupas e toalhas.

Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e aumento dos gânglios linfáticos. A doença também provoca lesões na pele, que podem aparecer em diferentes partes do corpo, inclusive nas regiões genital e anal.

Ao identificar sinais suspeitos, a orientação das autoridades de saúde é procurar atendimento médico e evitar contato físico próximo com outras pessoas até a avaliação profissional.