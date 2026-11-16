Reprodução Muro da Linha 12-Safira desabou nesta segunda-feira (16)

Um muro que delimitava a área dos trilhos da Linha 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), cedeu durante a madrugada desta segunda-feira (16). O caso aconteceu na Rua Ataléia, na região da Penha, bairro da Zona Leste de São Paulo.

De acordo com relatos de moradores da região, o acidente aconteceu por volta das 3h30 da manhã, em um trecho ferroviário entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Por mais que o trecho afetado esteja próximo da via, a ocorrência não afeta a circulação das composições pelos trilhos da linha.





Em nota, a CPTM divulgou que já designou uma equipe de manutenção para conferir a ocorrência e realizar uma avaliação técnica da estrutura para poder, logo em seguida, iniciar os reparos necessários.

As causas da queda ainda não foram informadas e, segundo a concessionária, não houve registro de feridos.

A linha e sua operação

A Linha 12-Safira é responsável por unir espaços importantes da Região Metropolitana de São Paulo ao centro da capital, abrangendo a região do Brás até a estação Calmon Viana, no município de Poá.

Atualmente, ela está sendo parcialmente operada pela CPTM, mas a retomada gradual da concessionária Trivia Trens foi iniciada no dia 26 de outubro deste ano, juntamente com a Linha 11-Coral; a Companhia supervisiona presencialmente, em tempo integral, todas as atividades operacionais da concessionária nas duas linhas.

O objetivo desta devolução gradual dos trilhos é verificar se os padrões operacionais e os protocolos de segurança estão sendo cumpridos; esses critérios serão avaliados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) para decidir se a Trivia Trens está apta a retomar os serviços por completo.

De acordo com o cronograma aprovado pela Agência, a supervisão nas linhas 11 e 12 segue até o dia 25 de novembro. No dia 26, a concessionária deve assumir integralmente as linhas e iniciar a Operação Assistida, também fiscalizada pela ARTESP.

A Trivia Trens havia sido afastada da operação por até 90 dias em 24 de julho, por uma medida cautelar da ARTESP, declarada depois de uma série de falhas. Na ocasião, a Agência determinou o retorno à fase inicial da etapa pré-operacional do contrato, em que a CPTM opera e a concessionária acompanha.

Nesse período, os profissionais da empresa refizeram treinamentos operacionais e de manutenção de veículos e equipamentos. A ARTESP também exigiu um plano de ação com cronograma de capacitações, revisão de procedimentos e aperfeiçoamento dos protocolos para situações de emergência.

