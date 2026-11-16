Reprodução PMGO Nelson Bárbara estava foragido desde fevereiro de 2022 e foi morto durante uma operação da PM em Goiânia

Nelson Bárbara, de 44 anos, foi morto durante uma operação da Polícia Militar no sábado (14), no Residencial Buena Vista IV, em Goiânia . Segundo a corporação, ele acumulava condenações que somavam cerca de 147 anos de prisão por crimes como homicídios e roubos e estava foragido desde 2022.

A localização ocorreu após o compartilhamento de informações de inteligência entre as forças de segurança de Goiás e do Paraná. As equipes chegaram a uma propriedade rural onde Nelson estava acompanhado de uma mulher de 42 anos, também procurada pela Justiça.

De acordo com a PM, a mulher foi detida dentro de um barracão. Nelson fugiu para uma área de mata próxima a um córrego, em um trecho de vegetação fechada e de difícil acesso.

Na versão apresentada pela corporação, ele estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros e disparou contra os militares, que revidaram. Nelson foi atingido e morreu no local. A mulher foi encaminhada à delegacia para o cumprimento de um mandado de prisão.

Fuga de penitenciária no Paraná

Nelson estava foragido da Justiça desde 13 de fevereiro de 2022, quando escapou da Penitenciária Estadual de Londrina II, no norte do Paraná.

Conforme informações do Departamento Penitenciário do estado, ele estava preso desde 2003 e permanecia em uma ala destinada a detentos considerados de maior periculosidade. Entre a fuga e a operação em Goiânia, passaram-se quatro anos e nove meses.



