MP-SP Córrego Pirajussara

Peritos do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) identificaram que os orçamentos de materiais utilizados na obra emergencial de um trecho de 228 metros na margem do Córrego Pirajussara, na Zona Sul da capital, eram superfaturados em quantidades até 10 mil vezes superiores ao necessário. O contrato, assinado sem licitação no valor de R$ 64 milhões, segundo os técnicos, é 89% acima do valor contratado.

Segundo o Núcleo de Engenharia do Centro de Apoio à Execução (CAEx), órgão auxiliar do MP-SP, os relatórios orçamentários das seis obras gerenciadas pela Ercan Construtora e aprovadas pela gestão do prefeito Ricardo Nunes demonstram diversas incompatibilidades.

Por exemplo, no projeto, o fornecimento de água inserido no orçamento seria suficiente para encher 189 piscinas olímpicas, embora a obra previsse o uso de apenas 0,28% desse volume. Outra inconsistência foi registrada no transporte de resíduos. Apenas um único caminhão poderia fazer 27 viagens de 130 minutos num único dia – equivalente 58 horas e 30 minutos

Dos R$ 175 milhões pagos pela Prefeitura de São Paulo à empreiteira, R$ 133,2 milhões foram inflados sem justificativa. Para os técnicos, as divergências revelam um superdimensionamento proposital de materiais e serviços.

Contratações sob suspeita e histórico da empreiteira

As contratações emergenciais foram autorizadas pelo secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro.

Os maiores contratos da empreiteira são relacionados a obras de contenção de trechos de aproximadamente 200 metros na margem paulistana do Córrego Pirajussara, na região do Campo Limpo. O córrego também faz divisa com os municípios de Embu das Artes e Taboão da Serra.

Conforme apurou a reportagem do g1, as falhas estruturais no local já eram de conhecimento da administração municipal anos antes da celebração dos contratos. Fiscais e o diretor do Departamento Técnico da pasta, Reinaldo Amad Meira, vistoriaram a área e assinaram laudos constatando "risco iminente" de acidentes graves.

Somadas, as obras no Córrego Pirajussara custaram R$ 115,4 milhões aos cofres públicos. O parecer dos técnicos do MP-SP aponta que 88% deste valor, gasto sem fundamento técnico, representa forte indício de dano ao patrimônio público.

Entre 2020 e 2021, durante a pandemia, o grupo empresarial responsável pela empreiteira já havia cometido fraudes em contratações emergenciais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na ocasião, a Controladoria-Geral do Estado de São Paulo aplicou uma multa de R$ 6,4 milhões ao grupo.

A punição aos empresários Ernaldo Caetano do Nascimento e Enann Peach do Nascimento, filho de Ernaldo, decorreu de um acordo entre duas empresas vinculadas ao grupo para simular concorrência nos processos licitatórios.

Quando esses contratos foram celebrados no DER, o superintendente do órgão era Paulo César Tagliavini, ex-chefe de gabinete do ex-vereador Milton Leite (União Brasil). Leite — que na ocasião era aliado do prefeito Ricardo Nunes — foi preso em setembro durante uma operação contra a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte público. O ex-vereador afirma ser inocente e nega qualquer envolvimento com o caso.





Outras divergências orçamentárias



De acordo com a reportagem do g1, os peritos do MP-SP revelaram que, dos R$ 51 milhões contratados para a contenção da margem municipal do córrego na divisa com Embu das Artes (obra finalizada em 2024), R$ 44,3 milhões não possuíam justificativa técnica.

Na planilha orçamentária dessa obra, R$ 18 milhões (36% do total) destinaram-se ao fornecimento de água para mistura de argamassa e perfuração do solo — quantidade que encheria 189 piscinas olímpicas.

Em contrapartida, na outra margem do mesmo córrego, uma intervenção de contenção com técnica distinta está em andamento desde o ano passado, contratada via licitação pelo governo estadual por R$ 3,3 milhões.

Já em outro trecho do córrego, na divisa entre São Paulo e Taboão da Serra, a obra emergencial executada pela Ercan custou R$ 64,3 milhões aos cofres públicos municipal. Deste valor, 89% (R$ 57,5 milhões) foram classificados pelo MP-SP como sem justificativa técnica.

Além destas intervenções, a auditoria do MP-SP identificou inconsistências em diversas outras obras:

No Córrego do Engenho, a reportagem do g1 cita que há indícios de fracionamento da obra, erros matemáticos na planilha contratual e medição excessiva de concreto e drenos profundos.

Na restauração de um muro no Jardim Maria Virgínia, há a cobrança por andaimes metálicos sem comprovação de uso e por pranchas de projeto básico não entregues.

Os técnicos do MP-SP também identificaram erros. Foram R$ 26,5 milhões em superfaturamento de R$ 51,18 milhões em duas obras de encostas na região do Jaçanã.

Na Rua Benjamim onde fica o Córrego Paciência, os peritos apontaram uma divisão indevida das intervenções, valores acima da técnica de fixação utilizada e relatórios inviáveis de transporte de resíduos.

Conforme a cita a reportagem do g1, em uma obra de contenção de um talude no Jardim Felicidade, houve omissão de redução de custos decorrente da reutilização do canteiro de obras e estruturas já mobilizadas de um contrato anterior.

O que é uma contratação emergencial?

Em condições normais, quando a administração pública precisa realizar obras ou contratar serviços — como uma empresa para dar aulas em curso de qualificação profissional, por exemplo —, a lei exige a realização de licitação. Trata-se de uma concorrência pública para selecionar a proposta de menor custo e melhor qualidade. Como o processo licitatório exige prazos e ritos burocráticos, a tramitação costuma ser mais longa.

No caso do Córrego Pirajussara, em que os técnicos atestaram risco iminente de colapso, a legislação permite a dispensa de licitação. O dispositivo autoriza o município a contratar uma empresa diretamente para que a solução seja executada com urgência.

O que diz a Prefeitura de SP?

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) enviou uma nota à reportagem do g1, contesta os apontamentos do MP-SP. Veja:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) refuta qualquer suposição de "irregularidades e superfaturamento" em suas obras e rechaça ilações referentes a "emergências fabricadas". Os orçamentos seguem a tabela de custos da SIURB, atualizada semestralmente pela FIPE e amplamente utilizada pelo mercado. Todos os casos de obras emergenciais foram tecnicamente atestados por engenheiros qualificados, que constataram riscos estruturais iminentes em imóveis, encostas e demais infraestruturas urbanas que colocavam em perigo a vida dos munícipes. A Secretaria não foi comunicada, até o momento, sobre qualquer decisão que possa tornar a empresa citada inapta a prestar serviços ao poder público. Vale destacar que a Pasta ainda não foi notificada pelo Ministério Público e que os pareceres são peças iniciais, cabendo ainda análise, pelo MP, das informações e documentações comprobatórias a serem encaminhadas pela SIURB.

O g1 também procurou a empreiteira, mas não responderam aos questionamentos dos repórteres.