Guilherme Lara Campos/Fotoarena Tempestades e tempo abafado marcam o segundo dia de Enem

Parte do país deve ser atingida por fortes chuvas neste domingo (15), dia em que será aplicada a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na última semana, após a primeira etapa da prova, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que os estudantes prejudicados por eventos climáticos terão uma nova oportunidade para realizar o Exame nos dias 15 e 16 de dezembro.

Para este domingo, a previsão indica novas tempestades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a perturbação em médios níveis deve avançar e se organizar sobre o Centro-Sul do Brasil.

Sendo assim, as condições para chuva devem ampliar. Além disso, um cavado, região alongada de baixa pressão atmosférica, deve influenciar principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e áreas da Região Sul.

O aumento da umidade e do levantamento atmosférico deve favorecer a ocorrência de instabilidades desde as primeiras horas do dia em áreas mais ao sul.

Porém, ao longo da tarde, a intensificação da convergência de umidade em baixos níveis, associada ao avanço do cavado, deve favorecer a ocorrência de chuva em mais áreas do país.

A chuva atinge também o interior do Nordeste, especialmente na parte mais ao oeste e sul da região.

Ao todo, áreas de 16 estados estão sob alerta amarelo de tempestades do Inmet. O aviso indica perigo potencial e previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Veja a previsão por região neste domingo (15) de Enem:

Sul

Neste domingo (15), no Sul, a previsão indica chuvas e trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e na área mais ao norte do Rio Grande do Sul.

Nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Por outro lado, as temperaturas ficam elevadas e o tempo abafado em quase toda a região. Em algumas partes do Rio Grande do Sul, o céu fica com muitas nuvens, mas são baixas as possibilidades de chuva.

Além disso, na região de divisa com o Uruguai, não deve chover.

Sudeste

As fortes áreas de instabilidade também atingem a Região Sudeste. Inclusive, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades é válido para toda a região.

Sendo assim, o tempo fica chuvoso, com trovoadas em todos os estados. Mesmo com a chuva, em alguns momentos, ocorrem aberturas de sol e o tempo fica abafado, conforme informou o Inmet.

Em alguns pontos, as temperaturas podem ultrapassar a marca dos 30°C.

Centro-Oeste

Neste domingo (15), as chuvas também se intensificam no Centro-Oeste. O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades também é válido em toda a região.

Segundo o Inmet, o tempo fica nublado e chuvoso em Mato Grosso do Sul, Goiás, no Distrito Federal e em partes do Mato Grosso.

Nessas localidades, a previsão indica pancadas de chuva com trovoadas em vários momentos do dia.

Apesar da chuva, as temperaturas seguem altas na região e as máximas podem chegar aos 36 °C em alguns pontos.

Norte

No Norte, o tempo fica instável, com chuva e trovoadas em grande parte da região. As instabilidades aparecem no oeste e sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, parte do Pará e em áreas do Tocantins.

O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades é válido para a parte sudeste do Amazonas, sul do Pará, todo o Tocantins e em áreas do Amapá.

O Inmet ainda informou que, no litoral do Pará e no sudoeste de Roraima, há possibilidade apenas de chuvas isoladas.

O tempo segue firme, sem chuva, nas áreas mais ao norte e leste de Roraima e no noroeste do Pará. As máximas seguem altas na região e podem atingir os 37°C em alguns pontos, como na capital do Roraima, Boa Vista.

Nordeste

O domingo será marcado por uma mudança no tempo no Nordeste. A previsão indica que as chuvas ganham força e atingem grande parte da região.

Por isso, também há o aviso amarelo de perigo potencial para a tempestade. O alerta é válido para partes do Maranhão, do Piauí, sul do Ceará, áreas da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, além de todo o estado da Bahia.

Não há possibilidade de chuvas apenas nas faixas litorâneas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

O calor também atinge o Nordeste e, em alguns pontos, as máximas podem ultrapassar a marca dos 35°C.





