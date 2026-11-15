Paulo Pinto/Agência Brasil Segundo dia tem duração de cinco horas com provas de Matemática e Ciências da Natureza

Acontece, neste domingo (15), o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na ocasião, os candidatos enfrentarão 90 questões objetivas, divididas igualmente entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o exame registrou mais de cinco milhões de inscrições confirmadas nesta edição.

Temas mais recorrentes

Segundo o professor e colunista do iG, Rodrigo Silva, as matérias mais recorrentes na prova do Enem devem ser priorizadas na hora da revisão. O professor aconselha os estudantes a resolverem de dois a três exercícios de cada um dos temas que mais caem na prova.

Matemática

Para a prova de Matemática e suas tecnologias, Rodrigo chama a atenção para temas como matemática básica, estatística, geometria plana e espacial, funções, probabilidade e análise combinatória.

Física e Química

Na prova de Ciências da Natureza, os temas mais recorrentes são: mecânica, eletricidade, ondulatória, termologia, óptica e eletromagnetismo, em física, segundo o professor.

Em química, questões sobre funções e reações orgânicas, cinética química, pilhas e separação de misturas são muito frequentes, segundo levantamento do SAS Educação.

Biologia

Vale a pena o aluno revisar os temas: desequilíbrio em ecossistemas, doenças causadas por vírus, material genético e genética do funcionamento dos genes, bioquímica e biologia celular.

Dicas para a hora da prova

Em entrevista ao iG, Rodrigo Silva deu dicas que valem ouro no momento de finalmente fazer as provas do segundo dia.

O especialista aconselha que o candidato foque a atenção e a energia nas questões consideradas mais fáceis (geralmente as que envolvem gráficos e tabelas), para garantir que a nota aumente pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem.

Na hora de ler o enunciado, é importante que o estudante identifique o “comando” da questão, ou seja, o que a pergunta quer que seja respondido. “Se você pega uma questão muito grande e tenta ler o texto, chega lá no finalzinho, você já esqueceu o que está sendo pedido e quais foram as informações dadas”, explica ele.

Rodrigo destaca a importância de não gastar muito tempo em uma única questão. Segundo ele, as perguntas mais fáceis geralmente são resolvidas com mais rapidez. Por isso, para aproveitar melhor a TRI e obter uma boa nota, o estudante deve priorizar essas questões, evitando deixá-las sem resposta por dedicar tempo excessivo às mais difíceis.





Além disso, fazer pausas para comer ou ir ao banheiro a cada 1h30 ou 2h de prova ajudam a não ficar tão cansado antes da conclusão e a manter uma boa execução.

Intercalar questões do caderno de matemática com o caderno de ciências da natureza também é uma boa estratégia para aproveitar melhor o tempo e a energia durante a prova. “Às vezes o aluno tenta fazer a prova de matemática toda e acaba deixando a de ciências da natureza de lado, e a nota cai pela TRI, porque ele chuta as questões fáceis e erra as questões difíceis", acrescenta Rodrigo.

Enem 2026

Com mais de 5,05 milhões de inscrições confirmadas e adesão histórica de concluintes da rede pública, o primeiro dia do Enem 2026 teve como destaque o tema de redação "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". Segundo o balanço preliminar do Ministério da Educação, a abstenção chegou a 32% e 4.359 participantes foram eliminados por descumprimento das regras.

Além disso, quedas de energia provocadas por chuvas afetaram 39 locais de prova, a maioria no Rio de Janeiro, garantindo aos prejudicados o direito de solicitar nova aplicação.

Para este segundo domingo, os candidatos enfrentarão as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e cinco horas de duração, entre 13h30 e 18h30 (horário de Brasília).

Encerradas as provas regulares, o cronograma avança para os pedidos de reaplicação (para afetados por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas), que ficam abertos de 16 a 20 de novembro na Página do Participante, com novas provas marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Os gabaritos oficiais serão divulgados em até dez dias úteis após o exame, enquanto o resultado final está previsto para janeiro de 2027, abrindo caminho para o acesso ao ensino superior via Sisu, Prouni e Fies.