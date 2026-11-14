Nasa El Niño

O governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios por causa dos efeitos associados ao El Niño .

Assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), o Decreto nº 37.608 foi publicado na sexta-feira (13) e tem validade de 180 dias.

Na prática, a medida mobiliza órgãos estaduais para prevenir e enfrentar os impactos da estiagem.

Prevê obras e serviços emergenciais, conforme a legislação, além de monitoramento dos sistemas de abastecimento, atualização de planos de contingência e intensificação do combate a incêndios florestais.





A declaração estadual não libera automaticamente dinheiro da União. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o reconhecimento federal depende de um procedimento próprio, com apresentação do decreto e de documentos que demonstrem os danos e prejuízos.

Depois do reconhecimento, estados e municípios podem solicitar recursos para ações de resposta e recuperação, sujeitos à análise do governo federal.

A decisão cearense foi fundamentada em três avaliações técnicas. A Defesa Civil estadual apontou agravamento da seca, enquanto o Comitê Integrado de Segurança Hídrica alertou para a escassez de água e o risco de comprometimento do abastecimento municipal, recomendando medidas emergenciais e estruturantes.

Já a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em nota de 10 de novembro citada no decreto, classificou o El Niño como muito forte. O órgão indicou um cenário desfavorável para a estação chuvosa de 2027, com risco de menos chuva, temperaturas elevadas e incêndios.

Entenda o que é o El Niño

O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial , associado a mudanças na circulação da atmosfera. Embora se forme longe do Brasil, altera os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

Em condições habituais, os ventos alísios empurram as águas mais quentes da superfície do Pacífico em direção ao oeste. Durante o El Niño, esses ventos enfraquecem, e o aquecimento se estende pelas porções central e leste do oceano.

Essa mudança desloca as áreas de formação de nuvens e interfere na distribuição das chuvas.

No Brasil, o fenômeno costuma aumentar o risco de seca em partes do Norte e do Nordeste e favorecer volumes maiores de chuva no Sul. Os efeitos, porém, variam conforme a região e a intensidade de cada episódio.

As condições do Oceano Atlântico também influenciam as chuvas no Nordeste. Por isso, a presença do El Niño indica um fator de risco, mas não determina, isoladamente, quanto vai chover em cada município. As previsões precisam considerar a atuação conjunta de outros fatores climáticos.

Em atualização publicada na sexta-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o episódio atual deve atingir sua intensidade máxima entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

As projeções apontam enfraquecimento gradual nos meses seguintes e possibilidade de retorno à neutralidade entre abril e junho. O instituto ressalta que essas estimativas representam probabilidades, sem estabelecer uma data definitiva para o fim do fenômeno.



