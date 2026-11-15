Marcelo Camargo/Agência Brasil Último dia do Enem terá prova de cinco horas de duração e 90 questões no total

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será neste domingo (15). Desta vez, os participantes farão 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas para a edição de 2026.

Confira os horários oficiais do último dia de provas, os itens obrigatórios para a participação no Exame, além de informações sobre o procedimento de aplicação.

O que o candidato deve levar



Os participantes deverão apresentar documento oficial, original e com foto, podendo ser a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Carteira de Identidade Nacional (RG ou CIN), ou e-Título, também nas versões digitais, desde que apresentadas diretamente pelo aplicativo oficial.

É obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e corpo totalmente transparente. O MEC recomenda que os vestibulandos levem pelo menos duas unidades para evitar imprevistos.

O Cartão de Confirmação não é obrigatório, mas ajuda a conferir o local de prova (prédio e sala) com facilidade.

Horários oficiais



Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados, pontualmente, às 13h. Os participantes que chegarem depois do fechamento dos portões não poderão fazer a prova.



A avaliação será iniciada às 13h30 e finalizada às 18h30, totalizando cinco horas de duração. O segundo dia de provas é, tradicionalmente, mais curto que o primeiro dia, por não incluir produção textual (redação).



Os participantes poderão sair definitivamente do local de prova sem o caderno de questões a partir das 15h30; o candidato que sair antes disso será desclassificado. A saída permanente com o caderno de questões será permitida somente a partir das 18h.



Os últimos três candidatos que restarem na sala deverão deixar o local de prova juntos e assinar a ata de sala.



Local de prova



O local de prova dos participantes será o mesmo do primeiro dia de Enem. Para consultá-lo, basta acessar a Página do Participante . O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o vestibulando confira o local de prova com antecedência, planeje a rota e saia de casa antecipadamente, para evitar atrasos.



Os participantes poderão ir ao banheiro?



Assim como no primeiro dia, a ida ao banheiro só será permitida a partir das 13h. Para os participantes que já estiverem em sala e queiram ir ao banheiro antes deste horário, deverão refazer o procedimento de identificação, ou seja, apresentar novamente o documento oficial, original e com foto.

Após as 13h, os participantes só poderão ir ao banheiro acompanhados de um fiscal.





Enem 2026

Com mais de 5,05 milhões de inscrições confirmadas e adesão histórica de concluintes da rede pública, o primeiro dia do Enem 2026 teve como destaque o tema de redação "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". Segundo o balanço preliminar do Ministério da Educação, a abstenção chegou a 32% e 4.359 participantes foram eliminados por descumprimento das regras.

Além disso, quedas de energia provocadas por chuvas afetaram 39 locais de prova, a maioria no Rio de Janeiro, garantindo aos prejudicados o direito de solicitar nova aplicação.

Para este segundo domingo, os candidatos enfrentarão as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e cinco horas de duração, entre 13h30 e 18h30 (horário de Brasília).

Encerradas as provas regulares, o cronograma avança para os pedidos de reaplicação (para afetados por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas), que ficam abertos de 16 a 20 de novembro na Página do Participante, com novas provas marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Os gabaritos oficiais serão divulgados em até dez dias úteis após o exame, enquanto o resultado final está previsto para janeiro de 2027, abrindo caminho para o acesso ao ensino superior via Sisu, Prouni e Fies.