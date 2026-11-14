FreePik Onda de calor no Brasil

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) abriu uma consulta pública na plataforma Brasil Participativo, disponível até o dia 23 de novembro, para receber propostas sobre o enfrentamento das altas temperaturas no país.

A participação da população guiará o desenvolvimento do Plano de Ação pelo Resfriamento e Combate ao Calor Extremo (Pnar Brasil), projeto criado para proteger a saúde, amenizar desigualdades sociais e preparar a infraestrutura para o aumento contínuo do calor.

A elaboração do plano faz parte do Programa Cidades Verdes Resilientes, ação gerenciada em parceria pelo MMA, pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O trabalho em colaboração pretende articular medidas no setor público e cumprir compromissos ambientais internacionais, como o Compromisso Global pelo Resfriamento.

Para orientar as políticas públicas, a proposta inicial reúne dez diretrizes divididas em seis eixos temáticos. O plano define metas graduais para 2027, 2031 e 2035, garantindo a avaliação constante da adaptação climática do país.

No centro das prioridades estão as áreas urbanas com pouca arborização e alta exposição solar, onde o calor extremo afeta diretamente a qualidade de vida e a rotina de trabalho da população.

Com apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o desafio consiste em tornar os centros urbanos mais frescos e seguros sem elevar o consumo de energia ou as emissões de gases de efeito estufa, dando prioridade a eficiência energética, o resfriamento sustentável e a ampliação da cobertura vegetal.