Reprodução/ US Department of Transportation Sean Duffy, secretário de transportes dos Estados Unidos, culpou falha em cabos por paralização no tráfego aéreo

O governo de Donald Trump atribuiu a uma falha durante a troca de cabos de comunicação a paralisação nacional de voos nos Estados Unidos, que aconteceu nesta sexta-feira (13).

Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, a substituição de antigos fios de cobre por cabos de fibra óptica provocou uma sobrecarga nos equipamentos usados pela Administração Federal de Aviação (FAA) para controlar o tráfego aéreo.

Durante o procedimento um roteador, começou a enviar um volume muito grande de solicitações para outros aparelhos da rede.

Segundo o secretário, foram registradas mais de mil tentativas de conexão a cada quatro ou cinco segundos. Esse excesso de solicitações sobrecarregou a rede e prejudicou a comunicação entre os controladores de voo e os aviões. O problema também afetou o recebimento das informações dos radares, que ajudam a acompanhar a posição das aeronaves.

Duffy explicou quea mudança era necessária porque os cabos antigos estavam desgastados e seriam retirados de uso e que a modernização de redes de comunicação é um procedimento realizado há décadas em diferentes instituições dos Estados Unidos. Segundo ele, a FAA ainda estava passando por esse processo de atualização.

A empresa responsável pelo serviço é a L3Harris, que trabalha com a FAA há mais de 20 anos e é proprietária da rede utilizada pela agência para controlar o espaço aéreo.

O secretário afirmou que ainda não foi possível descobrir se a falha aconteceu por um erro dos técnicos responsáveis pelo serviço ou por um defeito em um dos equipamentos instalados.

Governo investiga o caso

As autoridades ainda tentam descobrir o que provocou a sobrecarga. Duffy afirmou que uma das possibilidades é que tenha ocorrido um erro durante a instalação dos equipamentos. Outra hipótese é que o roteador utilizado na operação apresentasse algum defeito.

Estamos trabalhando para determinar se houve incompetência, ou seja, se foi um erro do usuário ou um erro de instalação da L3Harris, ou se instalaram um roteador com defeito. Sean Duffy, secretário de Transportes dos Estados Unidos.





O secretário também afirmou que a investigação precisa esclarecer se o serviço foi executado de maneira inadequada pela empresa contratada ou se o problema foi causado por uma falha no equipamento.





Mais de 10 mil voos foram afetados

A falha levou a FAA a suspender as decolagens em todos os aeroportos dos Estados Unidos na sexta-feira (13). A determinação foi anunciada às 17h54, no horário de Brasília.

Com a medida, os aviões que já estavam no ar puderam continuar até seus destinos e pousar. Já as aeronaves que estavam nos aeroportos ficaram impedidas de decolar.

Depois de aproximadamente quatro horas, a FAA autorizou a retomada gradual das operações. Segundo Duffy, o espaço aéreo foi reaberto às 20h15 (22h15 no horário de Brasília).

Mesmo com a autorização, as autoridades alertaram que a situação não voltaria ao normal imediatamente. Dados do FlightRadar indicaram que mais de 6,6 mil voos foram cancelados e outros 8,6 mil sofreram atrasos.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, disse que não havia indícios de uma ação intencional por trás da interrupção. A imprensa estadunidense também informou que não existiam sinais de um ataque cibernético.