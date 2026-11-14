Divulgação: GRU Airport Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos

A operação d o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU), foi normalizada neste sábado (14), após o cancelamento de dez voos na sexta-feira (13), em razão de uma interrupção temporária do tráfego aéreo nos Estados Unidos . Segundo a administração do terminal, as operações ocorrem normalmente neste sábado.

A programação prevê voos noturnos para Nova York e Atlanta, além de partidas para destinos como Chicago, Houston, Dallas, Boston, Miami e Newark. Apesar da retomada das operações, a concessionária GRU Airport orienta os passageiros a consultar as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto para confirmar a situação dos voos.

Além de Guarulhos, outros aeroportos brasileiros também registraram impactos. No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, foram canceladas duas chegadas e duas partidas com destino a Nova York. No entanto, os voos para Houston e Miami mantiveram a programação.

Em Fortaleza, um voo para Orlando, inicialmente previsto para a madrugada de sábado, foi reprogramado para o meio-dia. Já em Brasília, as operações seguiram normalmente, com partidas para Miami e Orlando.







Por que os voos foram interrompidos?

A suspensão que afetou os voos internacionais foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), na sexta-feira (13). A agência ordenou a paralisação temporária de todas as decolagens no país por motivos de segurança e circunstâncias extraordinárias.

Segundo as autoridades americanas, a medida foi motivada por uma falha nas frequências de comunicação entre controladores de tráfego aéreo em Chicago, que afetou os centros de controle responsáveis pelo gerenciamento dos voos.

Durante a interrupção, aeronaves que já estavam no ar receberam autorização para pousar, enquanto os aviões em solo permaneceram impedidos de decolar. As autoridades também descartaram indícios de ataque cibernético.

A paralisação durou cerca de quatro horas, mas provocou atrasos e cancelamentos em larga escala. Mais de 15 mil voos foram afetados nos Estados Unidos, mesmo após a retomada das operações. O problema também gerou reflexos na malha aérea internacional, com impactos que podem se estender pelos próximos dias devido ao efeito cascata nos aeroportos.