Redação DW Quatro horas de paralisação da aviação nos EUA gerou filas e caos em aeroportos ao redor do país

Os Estados Unidos afirmaram neste sábado (14/11) que a troca de cabos de cobre por fibra ótica esteve por trás da pane aérea que paralisou milhares de voos na véspera.

O governo vem afastando a hipótese de um ciberataque por agentes estrangeiros, enquanto especialistas apontam à defasagem no sistema de controle de tráfego aéreo.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, disse que uma empreiteira vinha trabalhando na substituição dos cabos - parte de esforços de modernização -, o que causou uma sobrecarga de equipamentos obsoletos e gerou falhas "intermitentes" nas comunicações e radares.

Ao não conseguirem identificar rapidamente a causa da sobrecarga, autoridades decidiram reter voos ao redor dos EUA.

"Fizemos isso por uma questão de extrema cautela", disse Bryan Bedford, administrador da Administração Federal de Aviação (FAA), afirmando que mantêm a decisão. "Lamento que tenhamos causado esse transtorno, mas agimos pelas razões certas."

Apenas na sexta, 12 mil voos foram cancelados ao longo de cerca de quatro horas, dos quais 9 mil eram comerciais, ele acrescentou. Entre quatro e cinco mil voos poderiam também ser cancelados neste sábado, dentre 41 mil programados.

Uma investigação vai apurar se houve "incompetência" por parte da empresa responsável ou, então, se a causa da pane foi um roteador defeituoso.

Casa Branca quer mais US$30 bi

Anteriormente, Duffy já havia atribuído o problema à defasagem do sistema de controle de tráfego aéreo: "Foi o equipamento antigo que simplesmente parou de funcionar", declarou em entrevista coletiva na Casa Branca.

A modernização dos equipamentos começou no ano passado, depois que o Congresso aprovou um financiamento de 12,5 bilhões de dólares.

Um dia antes da paralisação da aviação, Duffy pressionara o Congresso por mais 30 bilhões de dólares para concluir os trabalhos de aprimoramento. Depois da pane, ele disse a jornalistas que o valor ideal seria de 50 bilhões de dólares.

O secretário disse aos legisladores americanos que é necessário modernizar o espaço aéreo nacional e garantir "infraestrutura infraestrutura de telecomunicações resiliente para os controladores de tráfego aéreo, equipamentos e softwares modernos, torres de controle de última geração e infraestrutura aeroportuária de nível internacional."

À imprensa americana, especialistas avaliaram que o sistema pode estar defasado em até três ou quatro décadas.

Os EUA possuem o espaço aéreo mais movimentado do mundo, no qual a FAA gerencia diariamente uma média de 45 mil voos e atende a cerca de 2,9 milhões de passageiros

"O pior já passou"

A paralisação da aviação foi a maior em 25 anos e a primeira desde janeiro de 2023, quando houve mau funcionamento do sistema computadorizado da FAA que envia mensagens a pilotos. Na ocasião, mais de 1,3 mil voos foram cancelados e quase 10 mil sofreram atrasos.

Antes disso, o último caso semelhante ocorreu nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

A programação dos voos nos EUA deve voltar ao normal até o fim de domingo, segundo Bedford. Ele disse que as companhias aéreas "ainda terão atrasos e cancelamentos" neste sábado, mas prometeu que "o pior já passou".

A suspensão provocou caos generalizado nos aeroportos ao redor dos EUA e deixou centenas de milhares de passageiros retidos.

No Brasil, treze voos foram afetados nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

Bedford lembrou aos passageiros que as companhias aéreas são obrigadas a oferecer remarcação gratuita em outro voo ou reembolso integral caso o voo tenha sido cancelado. Os passageiros devem entrar em contato com suas respectivas companhias aéreas para obter informações e orientações.

ht (AP, ots)