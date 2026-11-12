FOTO: AGÊNCIA BRASIL Rio se prepara para onde de calor e chuvas fortes.

A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou, nesta quinta-feira (12), o Plano Verão 2026/2027 da cidade, com medidas para se preparar para os impactos do El Niño. O planejamento prevê obras de infraestrutura, monitoramento de áreas de risco, possibilidade de interdição de vias e ações para enfrentar períodos de calor intenso.

Entre as principais mudanças, o Rio de Janeiro deve enfrentar, pelo menos até o mês de maio, o aumento da temperatura, chuvas intensas, temporais e deslizamentos. Ao todo, o planejamento envolve a atuação integrada de mais de 50 órgãos e agências municipais.

Entre as regiões consideradas prioritárias de atenção pela prefeitura estão Jardim Maravilha, em Guaratiba, Realengo, na Zona Oeste, e Acari, na Zona Norte. Os três locais já receberam intervenções em projetos de infraestrutura para reduzir os impactos das chuvas.

Prefeitura prevê R$ 732 milhões em obras

O plano de contingência conta com três projetos de urbanização e infraestrutura em comunidades cariocas, realizados em parceria com o governo federal, por meio do programa Periferia Viva, e somam R$ 732 milhões em investimentos previstos.

A Rocinha concentra o maior valor, com R$ 350 milhões destinados ao projeto. No Complexo do Alemão, a previsão é de R$ 210 milhões, enquanto a Maré deverá receber R$ 172 milhões.

Além dessas regiões, a prefeitura realiza intervenções em outros pontos da cidade que historicamente enfrentam problemas com alagamentos como o Jardim Maravilha, onde foi realizada a construção de diques e reservatórios com capacidade conjunta prevista de 231 milhões de litros de água.

Outro ponto que recebeu intervenção foi Acari, onde a prefeitura informou que mais de 140 mil toneladas de resíduos já foram retiradas do Rio Acari. Apesar do trabalho de limpeza, um estreitamento em um dos trechos do curso d'água ainda dificulta o escoamento. As intervenções previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) incluem a ampliação da calha do rio para aumentar sua capacidade de vazão.

Já em Realengo, as obras previstas pelo PAC incluem um reservatório com capacidade para armazenar 20 milhões de litros de água, além de melhorias no sistema de drenagem.

Outra região contemplada é a comunidade Vila Aurora, em Curicica, na Zona Sudoeste. Segundo a prefeitura, uma nova etapa das obras de drenagem está prevista, com investimento estimado em R$ 6 milhões e início programado para 2027.

Também há reservatórios de controle de enchentes, conhecidos como piscinões, localizados na Praça da Bandeira, na Praça Vanhargem, na Tijuca, e na Praça Niterói, na Zona Norte.

Monitoramento será com tecnologia da Nasa

A prefeitura também reforçou que o monitoramento de áreas sujeitas a deslizamentos é feito através do LHASA Rio, modelo desenvolvido pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), em parceria com a agência espacial norte-americana (Nasa) e a Fundação Geo-Rio.

A ferramenta junta informações meteorológicas e características do território para avaliar o risco de deslizamentos. Usado desde 2023, o sistema permite identificar ruas e vias que podem ser atingidas, auxiliando as equipes municipais na tomada de decisões durante os períodos de chuva.

O Rio também conta com 165 sirenes distribuídas por 104 comunidades. Além disso, agentes municipais estão preparados para executar protocolos de emergência, que podem incluir a interdição de 19 vias em situações de risco provocadas por chuva, vento ou avanço da maré.





Plano também prevê ações contra o calor

Para atacar as altas temperaturas que são aguardadas neste verão, a prefeitura do Rio seguirá se baseando no seu Protocolo de Calor, criado em 2024, que possui cinco níveis de classificação, do Calor 1 ao Calor 5.

Outra fonte de combate são iniciativas como o Refloresta Rio, que já ultrapassou a marca de 10,8 milhões de mudas plantadas, e o Planta+Rio, que tem como meta o plantio de mais de 200 mil mudas até 2028.