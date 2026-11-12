Reprodução Casco enferrujado do MS World Discoverer, inclinado na Baía de Roderick, nas Ilhas Salomão, onde o navio foi encalhado após bater num recife em 2000

Um navio de cruzeiro especializado em expedições polares ao Ártico e à Antártida encalhou nas Ilhas Salomão, na Oceania, em 30 de abril de 2000 e hoje está abandonado. Construído em 1974 pela empresa alemã Schichau Unterweser, o World Discoverer estava passando pela Passagem Sandfly quando bateu em um recife.

O capitão Oliver Kruess, então, enviou um pedido de socorro a Honiara, capital do país, de onde saiu uma balsa que resgatou os passageiros. Com dois membros da tripulação, ele levou o navio até a Baía de Roderick, onde o encalhou para evitar que afundasse.

Saque

Em meio à guerra civil, os moradores saquearam tudo que poderia ser aproveitado, incluindo acessórios, fiação, tubulação, armários, equipamentos e o vidro de todas as janelas.

Isso fez com que as equipes abandonassem as tentativas de salvamento. Logo em seguida, a seguradora declarou perda total.

26 anos depois

Hoje, mesmo inclinado em 46 graus, o World Discoverer é considerado uma das principais atrações turísticas locais.

Passageiros de cruzeiros e visitantes que saem de barco de Honiara podem fazer snorkel e mergulho ao redor do casco, já tomado por corais.



