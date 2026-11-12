Reprodução/Okaloosa Board of County Commissioners SS United States tem 302 metros enquanto Titanic tinha 269 metros

O SS United States, um dos navios de passageiros mais conhecidos da história dos Estados Unidos, foi afundado de propósito nesta quarta-feira (11), a cerca de 35 quilômetros da costa de Destin, na Flórida.





A embarcação, que é maior que o Titanic , foi preparada para ficar no fundo do mar e se transformar no que as autoridades locais esperam que seja o maior recife artificial do mundo, atraindo animais marinhos e mergulhadores.

Navio bateu recorde de velocidade ao cruzar o Atlântico

A embarcação tem 302 metros de comprimento, foi projetada por William Francis Gibbs, construída para transportar passageiros e, caso fosse necessário, também servir como transporte militar. O SS United States entrou em operação em junho de 1952.

Em sua primeira viagem pelo oceano Atlântico, o navio cruzou o trajeto entre Nova York e a Europa em aproximadamente três dias e meio. A marca estabeleceu um recorde de velocidade para embarcações de passageiros, que continua sem ser superado.

Reprodução/Okaloosa Board of County Commissioners SS United States é dono do recorde de velocidade para embarcação com passageiro a atravessar o Atlântico





Durante 17 anos de atividade, o SS United States transportou presidentes, artistas, famílias e militares. Em 1963, chegou a levar a Mona Lisa, famosa pintura de Leonardo da Vinci, em uma de suas viagens.

Com a popularização dos aviões e a redução do tempo necessário para atravessar o oceano, os grandes navios de passageiros perderam espaço. Por isso, a empresa responsável pela operação retirou o SS United States de serviço em 1969.

A embarcação passou décadas parada em diferentes locais. Entre 1996 e 2025, ficou atracada no rio Delaware, na Filadélfia. Depois de vários planos de restauração que não avançaram, foi comprada pelo condado de Okaloosa, em 2024, para ganhar uma nova função.

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Como o navio foi preparado para afundar

Antes de ser levado ao fundo do mar, o SS United States passou por um processo de limpeza e preparação para deixar a embarcação em condições adequadas para ficar submersa e servir de abrigo para animais marinhos. O trabalho incluiu a retirada de materiais que poderiam prejudicar o ambiente marinho.

Partes da estrutura, como as grandes chaminés e os mastros, também foram removidas para preservação.

Reprodução/Okaloosa Board of County Commissioners SS United States foi afundado para criar um recife artificial





O projeto foi financiado com recursos arrecadados pelo turismo local e contribuições de parceiros. A estrutura ficará no Golfo do México, com partes em diferentes profundidades. O ponto mais alto estará a cerca de 17 metros da superfície, enquanto as áreas mais profundas chegarão a aproximadamente 55 metros.

Essa diferença permitirá que mergulhadores com níveis variados de experiência visitem partes do navio, desde que respeitem os limites de segurança e tenham treinamento e equipamentos adequados.





Estrutura deve atrair peixes e outros animais marinhos

A ideia de transformar o navio em um recife artificial é criar um ambiente onde diferentes espécies possam encontrar abrigo e alimento. Com o tempo, organismos marinhos poderão ocupar a estrutura, que também deverá atrair peixes de maior porte.

Entre os animais esperados estão garoupas, pargos, xaréus, atuns, cavalas e dourados. A presença dessas espécies também pode movimentar atividades como a pesca e o turismo de mergulho na região.

O projeto contará com acompanhamento científico da Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) pelos próximos dez anos. Pesquisadores pretendem observar como os organismos passam a ocupar a embarcação, usando fotografias feitas anualmente em pontos específicos da estrutura.

Esta é uma das primeiras vezes em que pesquisadores poderão observar um ecossistema se formar do zero. Kirstin Meyer-Kaiser bióloga marinha do WHOI.





Um dos pontos de maior interesse é entender se espécies marinhas podem chegar ao local por meio da Corrente de Loop, uma corrente oceânica que percorre o Golfo do México. O acompanhamento poderá ajudar a compreender como a vida marinha se espalha e ocupa novos lugares.

O condado de Okaloosa ainda planeja construir um museu interativo em terra, com informações sobre a embarcação e sua trajetória.