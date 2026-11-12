Dados pessoais de 7,6 milhões de clientes ativos e inativos foram expostos após um ataque hacker aos sistemas da Caixa Vida e Previdência , empresa da Caixa Seguridade. A invasão aconteceu na sexta-feira (6), mas só foi divulgada pela instituição nesta quinta-feira (12).
Em comunicado divulgado ao mercado financeiro, a Caixa Seguridade informou que, além de nomes e CPFs, também foram expostos endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento em parte dos registros.
Caixa descarta vazamento de senhas e dados financeiros
Segundo a empresa, não há indícios, até o momento, de vazamento de dados financeiros ou de autenticação, como valores das apólices, saldos de previdência, senhas e outras informações bancárias.
"Os titulares dos dados afetados que tiveram telefone e e-mail expostos, incluindo grupos vulneráveis, estão sendo comunicados com recomendações de proteção diante do risco de fraude", ressalta o comunicado.
A Caixa Vida e Previdência também abriu um canal de atendimento específico por e-mail para orientar e esclarecer dúvidas dos clientes atingidos pelo incidente.