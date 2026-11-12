Pillar Pedreira/Agência Senado Ataque aos sistemas da Caixa Vida e Previdência expôs nomes, CPFs e contatos de clientes ativos e inativos, mas não atingiu dados financeiros

Dados pessoais de 7,6 milhões de clientes ativos e inativos foram expostos após um ataque hacker aos sistemas da Caixa Vida e Previdência , empresa da Caixa Seguridade. A invasão aconteceu na sexta-feira (6), mas só foi divulgada pela instituição nesta quinta-feira (12).

Em comunicado divulgado ao mercado financeiro, a Caixa Seguridade informou que, além de nomes e CPFs, também foram expostos endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento em parte dos registros.

Caixa descarta vazamento de senhas e dados financeiros

Segundo a empresa, não há indícios, até o momento, de vazamento de dados financeiros ou de autenticação, como valores das apólices, saldos de previdência, senhas e outras informações bancárias.





"Os titulares dos dados afetados que tiveram telefone e e-mail expostos, incluindo grupos vulneráveis, estão sendo comunicados com recomendações de proteção diante do risco de fraude", ressalta o comunicado.

A Caixa Vida e Previdência também abriu um canal de atendimento específico por e-mail para orientar e esclarecer dúvidas dos clientes atingidos pelo incidente.