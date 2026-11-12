Antonio Augusto/STF Flávio Dino, ministro do STF

Uma decisão liminar concedida nesta quinta-feira (12) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, autoriza empregadores a distribuírem a jornada intermediária de 42 horas semanais em 5 dias de trabalho, na escala 5x2, com expedientes diários de até 8 horas e 24 minutos, sem a incidência de adicional de hora extra pelos 24 minutos. Dessa forma, o ministro manteve o calendário definido pelo Congresso Nacional que estabeleceu o início da escala de trabalho 5x2 em 16 de dezembro.

Promulgada em 16 de outubro de 2026, a emenda constitucional estabeleceu um cronograma progressivo para o fim da chamada escala 6x1, reduzindo a jornada máxima de trabalho no país de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado na semana.

A autorização de Dino, que é relator de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) abertas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), pedindo a suspensão do fim da escala 6x1, mantém a transição prevista na PEC, mas cria a possibilidade de distribuição de jornada, valendo especificamente para a etapa de transição.

Impasse

Esta distribuição se aplica mesmo nos casos em que patrões e sindicatos não celebrarem acordo ou convenção coletiva até 15 de dezembro de 2026. Como a emenda manteve o limite ordinário de 8 horas diárias de trabalho e instituiu dois dias de descanso na semana, a divisão da carga de 42 horas em cinco dias resulta em expedientes de 8 horas e 24 minutos.

As entidades patronais argumentavam que o prazo de dois meses para negociação coletiva era insuficiente e que, sem acordo, a regra seria inexequível ou forçaria o pagamento diário de horas extras, o que foi descartado por Dino.

A decisão liminar desta quinta tem eficácia imediata, alcance geral e será submetida ao referendo do plenário do STF.

Em audiência pública da última terça-feira (10), o ministro disse que garantiria a transição aos empregadores, o que era motivo de receio, caso não fosse concluídas as negociações coletivas.

Na eventualidade de não ser celebrado acordo ou convenção coletiva até 15 de dezembro de 2026, entendo cabível, durante a etapa intermediária – isto é, até 15 de dezembro de 2027 –, a distribuição das 42 horas semanais em cinco jornadas diárias de até 8 horas e 24 minutos, sem incidência do adicional de horas extraordinárias (quanto aos 24 minutos mencionados) Flávio Dino, ministro do STF





Dessa forma, conforme já estabelecido, a partir do próximo dia 16 de dezembro, terá início a fase de transição, com aplicação da jornada semanal de 42 horas, com dois dias de repouso remunerado.

A redução definitiva para 40 horas semanais ocorrerá em 16 de dezembro de 2027.

Outras orientações

Além da regra para a escala de 42 horas, a decisão de Flávio Dino também estabeleceu outras orientações.

Uma delas é que, a partir de 16 de dezembro, cláusulas de convenções e acordos coletivos incompatíveis com a nova emenda constitucional perdem a validade imediatamente, mas o restante dos pactos segue em vigor. Dino abriu uma janela de 90 dias para que sindicatos e empresas renegociem eventuais contrapartidas. Se não houver novo acordo, as contrapartidas anteriores não podem ser cortadas unilateralmente pelos empregadores.

Outra orientação é que a redução da jornada e o aumento do descanso não podem gerar corte nos salários, nem mesmo nos pisos salariais. Por outro lado, o ministro determinou que a manutenção do salário de quem teve a jornada reduzida não serve, por si só, como justificativa para pedidos de equiparação salarial por outros empregados.

Em relação à compensação de folgas, o ministro estabeleceu que acordos e convenções coletivas poderão modular quando os dois dias de folga serão usufruídos, o que atende a setores sazonais, como comércio, turismo, agronegócio e operações marítimas, desde que o direito aos dois descansos seja integralmente preservado. Nos primeiros 90 dias, se a negociação coletiva fracassar, os ministérios do Trabalho, da Indústria e do Empreendedorismo poderão editar uma portaria conjunta temporária para disciplinar a compensação.

Além disso, o Congresso Nacional tem 180 dias para regulamentar regimes diferenciados de trabalho para atividades com características próprias e criar regras específicas de adaptação para microempresas e empresas de pequeno porte, sem suprimir a redução da jornada ou os dois dias de descanso.

E o prazo para adaptação de contratos administrativos vigentes e licitações em andamento com a administração Pública foi reduzido de 1 ano para 180 dias, garantindo o reequilíbrio econômico-financeiro quando cabível.

O ministro também determinou que funcionários de empresas públicas, como bancos estatais que concorrem com instituições privadas, terão as mesmas regras aplicadas aos trabalhadores do setor privado. Na prática, profissionais com diploma de ensino superior que recebem pelo menos 2,5 vezes o teto do INSS poderão ficar dispensados do registro e do controle de jornada de trabalho.