Antonio Cruz/Agência Brasil Bets

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) solicitou, nesta segunda-feira (09), a remoção de 348 perfis de influenciadores digitais suspeitos de divulgar plataformas de apostas ilegais no Instagram. Juntas, as contas somam mais de 150 milhões de seguidores. Uma delas reúne 1,4 milhão.

A pasta não divulgou a identidade dos influenciadores nem informou quantos perfis já foram retirados do ar. A ação é conduzida pelas secretarias nacionais decom apoio do

Governo identificou mais de 60 mil canais de divulgação

O pedido amplia a fiscalização iniciada após a proibição das apostas esportivas e jogos on-line no Brasil, estabelecida pelade setembro. Na ocasião, uma investigação doidentificou perfis que continuavam anunciando bets estrangeiras no Instagram, mesmo depois da publicação da norma.

Desde 25 de setembro, o Ministério da Justiça identificou mais de 60 mil sites, páginas, perfis e grupos relacionados à publicidade de apostas irregulares.

Desse total, 51.611 são sites. A fiscalização também contabilizou 6.596 páginas nomais de 900 perfis no Instagram e 1.442 grupos no Telegram, que reúnem aproximadamente 25,6 milhões de participantes.

Somente nesta segunda-feira, foram identificadas 2.207 páginas no Facebook, 18 grupos no Telegram e 998 sites.

O número de registros monitorados triplicou em um mês. Em 9 de outubro, eram 20.318. Agora, ultrapassam 60 mil.

Segundo o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, a retirada dos sites não impede que plataformas clandestinas continuem atraindo apostadores pelas redes sociais.

Retirada dos perfis ainda depende das plataformas

"Não basta retirar do ar os sites de apostas ilegais se essas plataformas continuam chegando à população por meio de influenciadores e redes sociais", afirmou.

A fiscalização procura identificar contas que usam vídeos, links e publicações para direcionar seguidores a serviços de apostas proibidos no Brasil.

Em setembro, o ministério já havia determinado a remoção de 1.367 páginas e perfis do Facebook e do Instagram. A atuação também alcançou grupos de mensagens e endereços usados para oferecer jogos clandestinos.

A ofensiva ocorre enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa questionamentos à proibição das bets. Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Fux suspendeu ações judiciais sobre a validade da medida, até que a Corte decida a questão.

O Ministério da Justiça não informou se os influenciadores identificados poderão responder criminalmente. A pasta mantém o monitoramento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens para localizar novos canais de publicidade.