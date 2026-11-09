Reprodução/X Santiago Peña,, ex-presidente do Paraguai%2

Promotores do Paraguai encontraram documentos rasgados com referências ao ex-presidente Santiago Peña durante uma operação nesta segunda-feira (09), na sede da Ueno Casa de Bolsa, em Assunção. Os papéis estavam em uma lixeira e teriam sido destruídos minutos antes da chegada dos investigadores, segundo o jornal paraguaio ABC Color.

A suspeita é de que os documentos contenham informações sobre operações financeiras de Peña com empresas ligadas ao Ueno Bank, instituição envolvida em um escândalo que provocou sua destituição da Presidência. O material foi recolhido para análise, e quatro pessoas encontradas no estabelecimento ficaram à disposição do Ministério Público.

A operação foi conduzida pelos promotores Yeimy Adle e Silvio Corbeta, acompanhados por policiais. As buscas ocorreram no primeiro andar da Torre 1 do complexo Paseo La Galería, onde funciona a corretora.

Segundo o ABC Color, os papéis foram impressos por volta das 11h45 desta segunda-feira. Parte dos fragmentos apresentava o nome de Santiago Peña Palacios e o cabeçalho de um relatório de diligência financeira.

Os investigadores começaram a reunir os pedaços para recuperar o conteúdo. Também recolheram cópias das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que poderão ajudar a identificar quem descartou os documentos.

Ainda não há confirmação de que a destruição tenha sido ordenada por Peña ou por dirigentes da instituição.

Documentos podem ampliar investigação

O Ministério Público investiga possíveis operações financeiras irregulares entre o Ueno Bank e empresas do mesmo grupo econômico.

Segundo a Promotoria, a investigação alcança suspeitas de concessão de empréstimos em condições inadequadas, administração irregular de recursos e operações que podem ter beneficiado pessoas ligadas à instituição.

Peña teve a prisão preventiva decretada pela Justiça paraguaia no sábado (07), sob suspeita de lesão de confiança e administração em proveito próprio. Ele nega ter cometido irregularidades.

A apuração já levou ao bloqueio de bens, à detenção de ex-dirigentes e a buscas em propriedades relacionadas aos investigados.

No domingo (08), agentes encontraram um cofre escondido atrás de uma parede falsa na residência de verão do ex-presidente, em San Bernardino. O compartimento possuía sistemas de segurança que impediram sua abertura durante a primeira tentativa.

A descoberta dos papéis na corretora representa outra frente da investigação. Conforme o ABC Color, o conteúdo recuperado ficará sob responsabilidade da Promotoria, que deverá avaliar sua relação com as operações financeiras atribuídas ao grupo.

Nesta segunda-feira, o Ministério Público anunciou a incorporação de quatro promotores às equipes responsáveis pelo caso. A investigação também prevê cooperação internacional para rastrear recursos e identificar eventuais transferências ao exterior.