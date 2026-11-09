Reprodução/Câmara de São Paulo Ex-vereador de São Paulo, Milton Leite (União)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou nesta segunda-feira (09) o ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) e outras 13 pessoas por suspeita de associação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Promotoria também pediu a prisão preventiva dos acusados, investigados por suposta atuação da facção no transporte público paulista.

Milton Leite está preso desde 18 de setembro. O novo pedido busca substituir a prisão temporária por uma medida sem prazo determinado. A Justiça ainda não decidiu se aceita a denúncia, o que tornaria os 14 investigados réus. As informações foram divulgadas pelo colunista Josmar Jozino, do UOL.

A acusação é resultado da Operação Vectura Corrupta, deflagrada em setembro para investigar a infiltração do PCC em empresas de ônibus, contratos públicos e estruturas políticas.

Promotoria aponta ligação com empresas de ônibus

Segundo a Polícia Civil, Milton Leite teria exercido controle sobre empresas de transporte vinculadas à facção criminosa. Os investigadores também o apontam como proprietário de fato da Transwolff, empresa que operava linhas de ônibus na capital paulista.

O relatório final do inquérito, com 104 páginas, atribui ao ex-vereador a ocultação e destruição de provas. A polícia sustenta que ele teria utilizado sua influência política para favorecer interesses do grupo e mantido contatos não autorizados enquanto estava detido.

Milton Leite nega as acusações e afirma ser inocente.

A investigação já havia apontado que empresas de ônibus de São Paulo seriam usadas pelo PCC para lavar dinheiro e ampliar sua influência no transporte coletivo.

Entre os denunciados também estão Levi dos Santos Oliveira, ex-presidente da SPTrans; Danilo Marco Morgado Silva (PL), ex-candidato à Prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo; e Carla de Paula Muller, mulher de Antônio José Muller Júnior, conhecido como Granada e apontado como uma das lideranças do PCC.

A Promotoria pediu ainda o afastamento de Paulo Sirqueira Korek Farias e de outro investigado de funções exercidas na empresa A2 Transportes.

Milton Leite foi transferido após suspeita de regalias

O ex-presidente da Câmara foi transferido da Cadeia Pública de Mogi das Cruzes para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos em 20 de outubro.

A mudança ocorreu após suspeitas de que ele teria recebido tratamento privilegiado de policiais civis durante a prisão. Entenda.

Outro denunciado, o empresário Paulo Korek, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá, no oeste paulista. Sérgio Luiz Gevaerd de Oliveira, também acusado, permanece foragido. A Polícia Civil suspeita que ele esteja nos Estados Unidos.

Com a denúncia apresentada, caberá à Justiça avaliar as acusações e os pedidos de prisão preventiva. O recebimento da denúncia permitirá a abertura da ação penal, sem representar condenação dos investigados.