Reprodução/Facebook Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro e foi preso na Operação Compliance Zero

Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, afirmou em depoimento que nunca considerou o ex-banqueiro uma pessoa violenta. Preso desde março, o empresário também pediu para conhecer os filhos gêmeos, que nasceram enquanto ele estava na prisão e já estão com sete meses.

Durante o depoimento, Zettel também procurou explicar sua participação nas movimentações financeiras ligadas ao cunhado. Segundo o empresário, sua função era apenas reunir e realizar pagamentos, já que era uma pessoa de sua confiança.

Posso estar sendo inocente, posso estar sendo bobo até, mas eu não consigo enxergar essa figura do Daniel Vorcaro violento ou que agride ou que ameaça. E eu queria deixar registrado que, na realidade, eu fazia pagamentos para o cunhado por ser uma pessoa da confiança dele. Fabiano Zettel, em depoimento à Pol´[icia Federal (PF).









Além de negar envolvimento em ameaças e agressões, Zettel contou que ainda não teve contato com os filhos gêmeos, um menino e uma menina, que nasceram enquanto estava preso.

Tenho um casal de filhos gêmeos que nunca vi, porque eles estão com sete meses e, quando fui preso, a minha mulher estava no último mês de gestação. [Fui preso] por ser acusado de participar supostamente de um grupo que ameaçava pessoas. Não sei de nenhuma pessoa que foi ameaçada, nunca tive notícia de ninguém que foi agredido. Fabiano Zettel, em depoimento à Polícia Federal (PF).





Prisão em investigação do Banco Master

Fabiano Zettel foi preso pela Polícia Federal na manhã de 04 de março, em Brasília, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A operação também resultou na prisão de Daniel Vorcaro, em São Paulo.

A fase da operação investigou a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por uma organização criminosa.

Segundo as investigações, Zettel seria responsável por movimentar recursos de um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. Segundo a PF, o valor desviado pode chegar a R$ 22 bilhões.





Em novembro de 2025, o Banco Central determinou o fechamento do Banco Master e iniciou o processo de liquidação extrajudicial.

Enquanto as investigações avançam, cerca de 800 mil clientes aguardam o ressarcimento dos valores investidos por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), entidade que protege determinados depósitos e investimentos quando uma instituição financeira deixa de funcionar.