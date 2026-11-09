Reprodução Denis Young Kim

Um homem de 43 anos foi preso após agredir um idoso de 79 anos com uma voadora. Ele possui um histórico de violência. O último ataque foi registrado em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com as informações, a agressão aconteceu no final de outubro e o agressor já havia sido condenado anteriormente por matar um homem com uma flecha.

Além disso, ele também foi condenado por violência doméstica, após agredir uma ex-companheira. As informações são do Fantástico.

Segundo a reportagem, o homem é Denis Young Kim. Ele estava cumprindo pena em regime aberto.

Denis foi preso novamente pela agressão ao idoso. Ele foi identificado por câmeras de segurança e se entregou à polícia cinco dias depois do ataque.

Homicídio com flecha

O crime foi registrado há cerca de dez anos, em setembro de 2016. De dentro de um carro, Denis disparou uma flecha que atingiu o pescoço de um carroceiro, de 63 anos.

As investigações da época apontam que os dois homens tinham uma desavença. Em depoimento, Denis afirmou que a carroça atrapalhava o trânsito e que o carroceiro havia arranhado o seu carro.

Danis também contou que saiu de casa com a intenção de matar o carroceiro, conforme as informações de laudos psicológicos.

Ele viu o carroceiro pela sacada do apartamento e foi atrás dele com uma balestra, uma arma usada para caça. O carroceiro morreu no local.

Denis foi condenado a 14 anos de prisão e, em 2023, passou para o regime semiaberto. Ele podia sair para trabalhar, com a condição de voltar todos os dias para a cadeia. Em 2025, ele passou para o regime aberto.

Agressão à companheira

Em outro caso de violência, Denis agrediu a então companheira com socos nos braços e na perna, após ele se irritar com o choro da filha. O caso aconteceu em 2014.

Segundo os laudos do processo, a mulher foi acalmar a filha e, quando ela estava dando a mamadeira para a criança, Denis a atacou com os socos.

Ele foi condenado por violência doméstica em 2020.

Agressividade e dificuldade com frustrações

De acordo com a psicóloga que avaliou Denis na prisão, ele contou que foi atrás do carroceiro com a intenção de matá-lo.

Nos laudos, ela registrou que ele não demonstrava remorso. Um teste psicológico ainda apontou impulsividade, agressividade e dificuldade para lidar com frustrações.

Por isso, em 2022, a Justiça negou duas vezes a progressão ao regime semiaberto.

Já em 2023, uma nova avaliação apontou que Denis conseguia controlar melhor a agressividade. Porém, a especialista também afirmou que não era possível prever como ele se comportaria em outras circunstâncias.

Agora, em 2025, outro laudo apontou que Denis conseguia controlar a agressividade e tolerar frustrações. Segundo esta avaliação, ele estava arrependido dos crimes.

Agressão ao idoso

Neste ano, no final de outubro, mais um caso de violência envolvendo Denis foi registrado. Dessa vez, durante uma briga no trânsito.

Um idoso voltava a pé para casa quando Denis, que estava dentro do carro, reclamou por ele estar andando pela rua.

O idoso bateu com a muleta na traseira do veículo e, após isso, Denis desceu do carro, correu atrás do idoso e o derrubou com o chute nas costas. Ele ainda atingiu a cabeça do idoso com o pé.

Denis fugiu após o ataque, mas foi reconhecido pela polícia por meio de câmeras de segurança. Ele se entregou cinco dias depois da agressão.

O que diz a defesa?

Em nota, os advogados de Denis disseram que o histórico criminal do homem não pode determinar a culpa neste novo caso.

A defesa ainda reconheceu a gravidade do ataque e afirmou que é preciso comprovar se houve intenção de matar.



