Uma menina de três anos morreu após ser baleada acidentalmente pela própria irmã, de cinco anos de idade em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, as duas crianças estavam brincando dentro de casa com a arma do pai, até que ela disparou acidentalmente. Em depoimento, a mãe da criança informou que ela e o marido estavam dormindo e acordaram com o barulho do disparo.
A arma utilizada na ação foi uma Taurus Calibre 9 Milímetros e, segundo a mãe das crianças, o pai das meninas é registrado legalmente como Colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC). A arma foi apreendida.
A criança baleada chegou a ser levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste do Rio. Em nota, o hospital informou que a vítima deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória e, apesar de todas as medidas da equipe, ela não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado para o Instituto-Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.
Ministério da Saúde alerta para mortes acidentais
Segundo o Ministério da Saúde (MS), 159 crianças de até 14 anos de idade foram mortas vítimas de disparos acidentais de armas de fogo entre janeiro de 2017 e agosto deste ano.
Destes casos, pelo menos 58 ocorreram dentro de casa. Em outros 62 casos, o óbito ocorreu quando a vítima já estava em uma unidade de saúde, o que, segundo o MS, impede de saber o local exato da ocorrência.
Trinta e um desses registros ocorreram em local não identificado. Apenas oito casos ocorreram em via pública.
O Amazonas é o estado com o maior número de ocorrências de morte de crianças por disparo acidental de arma de fogo nos últimos dez anos (23), seguido pela Bahia (15), Pará (14), o Maranhão (13), Rio Grande do Sul (11) e Minas Gerais (dez). No Rio de Janeiro, haviam sido registrados três casos, antes da morte da menina nesse domingo.