Arquivo/Agência O Dia Criança foi levada até o Hospital Rocha Faria, mas não resistiu

Uma menina de três anos morreu após ser baleada acidentalmente pela própria irmã, de cinco anos de idade em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, as duas crianças estavam brincando dentro de casa com a arma do pai, até que ela disparou acidentalmente. Em depoimento, a mãe da criança informou que ela e o marido estavam dormindo e acordaram com o barulho do disparo.

A arma utilizada na ação foi uma Taurus Calibre 9 Milímetros e, segundo a mãe das crianças, o pai das meninas é registrado legalmente como Colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC). A arma foi apreendida.

A criança baleada chegou a ser levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste do Rio. Em nota, o hospital informou que a vítima deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória e, apesar de todas as medidas da equipe, ela não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto-Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.





Ministério da Saúde alerta para mortes acidentais

Segundo o Ministério da Saúde (MS), 159 crianças de até 14 anos de idade foram mortas vítimas de disparos acidentais de armas de fogo entre janeiro de 2017 e agosto deste ano.

Destes casos, pelo menos 58 ocorreram dentro de casa. Em outros 62 casos, o óbito ocorreu quando a vítima já estava em uma unidade de saúde, o que, segundo o MS, impede de saber o local exato da ocorrência.

Trinta e um desses registros ocorreram em local não identificado. Apenas oito casos ocorreram em via pública.

O Amazonas é o estado com o maior número de ocorrências de morte de crianças por disparo acidental de arma de fogo nos últimos dez anos (23), seguido pela Bahia (15), Pará (14), o Maranhão (13), Rio Grande do Sul (11) e Minas Gerais (dez). No Rio de Janeiro, haviam sido registrados três casos, antes da morte da menina nesse domingo.



