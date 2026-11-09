Reprodução/X Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai

A crise financeira e política que atingiu o Paraguai levou Pedro Alliana, até então vice-presidente, ao comando do país. Ele tomou posse em 6 de novembro de 2026, depois que o Congresso aprovou a destituição de Santiago Peña, acusado de conflito de interesses por sua relação com o conglomerado responsável pelo Banco Ueno.

Contudo, a mudança no comando do Executivo não representou uma ruptura com o grupo político que governava o país. Alliana é integrante da Associação Nacional Republicana (ANR), conhecida como Partido Colorado, força política conservadora que dominou grande parte da história paraguaia e conseguiu manter a Presidência mesmo diante da crise que derrubou Peña.

O novo presidente terá como primeiro desafio administrar os efeitos da crise bancária. O Banco Central interveio no Banco Ueno após identificar problemas de solvência, situação que deixou milhões de paraguaios e instituições públicas sem acesso aos recursos mantidos na instituição financeira.

Durante o discurso de posse, Alliana prometeu indenizar os cidadãos prejudicados. "Não os abandonaremos", afirmou, ao se referir às pessoas afetadas pelo colapso financeiro.

A chegada de Alliana ao poder também representa uma oportunidade para o Partido Colorado reorganizar suas forças e se preparar para as eleições presidenciais de 2028.

Quem é Pedro Alliana?

Pedro Alliana nasceu em Pilar, cidade localizada no departamento de Ñeembucú, no extremo sul do Paraguai, às margens do Rio Paraguai. Filho de uma família com ligações políticas, ingressou ainda jovem no Partido Colorado e construiu sua carreira dentro da estrutura da legenda.

Diferentemente de Santiago Peña, que tinha uma trajetória ligada à formação acadêmica e à área financeira, Alliana consolidou sua influência por meio da articulação política e do relacionamento com as bases partidárias.

Sua primeira tentativa de conquistar um cargo eletivo ocorreu em 2006, quando concorreu à Prefeitura de Pilar, mas não conseguiu vencer a disputa.

Dois anos depois, em 2008, foi eleito governador de Ñeembucú. Naquele mesmo ano, o Partido Colorado perdeu a Presidência do Paraguai pela primeira vez em sua história, após décadas de domínio político.

Depois de concluir o mandato como governador, Alliana disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e foi eleito em 2013. A partir daí, ampliou sua influência dentro da legenda e chegou à presidência da Câmara, cargo que ocupou por dois períodos.

A experiência no Legislativo e a proximidade com lideranças regionais ajudaram a consolidar sua posição como um dos principais nomes do partido.

Alliana é um político com longa trajetória na organização partidária e conhece a estrutura do grupo em diferentes regiões do país. Essa característica o diferencia de Peña, que era visto como um perfil mais técnico, ligado à economia e às finanças.

Qual é a relação de Pedro Alliana com Horacio Cartes?

Um dos principais fatores para compreender a ascensão de Alliana é sua relação com Horacio Cartes, ex-presidente do Paraguai e uma das figuras mais influentes do Partido Colorado.

Cartes governou o país entre 2013 e 2018 e manteve influência sobre a legenda mesmo depois de deixar a Presidência. Alliana construiu uma relação política próxima com o ex-presidente desde o início de sua trajetória e passou a integrar seu círculo de aliados.

Essa proximidade foi importante para sua consolidação dentro do partido e para sua chegada à chapa presidencial de Santiago Peña.

No entanto, nas semanas anteriores à queda do governo, Alliana havia sinalizado um distanciamento de Cartes. Segundo o próprio político, o afastamento ocorreu depois que o ex-presidente tentou impor o nome de seu candidato a vice na composição eleitoral.

A crise que culminou na saída de Peña, porém, aproximou novamente os dois. Na quinta-feira (5), Alliana apareceu ao lado de Cartes em uma reunião partidária na qual ambos apoiaram o processo que levou à destituição do então presidente.

Por que Santiago Peña deixou a Presidência?

A saída de Santiago Peña está relacionada à crise envolvendo o Banco Ueno, instituição financeira privada administrada por um conglomerado empresarial com o qual o ex-presidente foi acusado de manter vínculos que configurariam conflito de interesses.

O Banco Central paraguaio interveio na instituição depois de identificar problemas de solvência, isto é, dificuldades financeiras que colocaram em dúvida a capacidade do banco de cumprir seus compromissos.

A situação provocou preocupação entre clientes e instituições públicas que mantinham recursos no banco. A intervenção também ampliou a pressão sobre o governo e colocou em evidência a relação de Peña com o grupo empresarial.

O Congresso aprovou a destituição do presidente em 6 de novembro. No mesmo dia, Peña foi preso em sua residência, na capital Assunção,

Com a saída do chefe do Executivo, Alliana, como vice-presidente, assumiu o comando do país.





Quais são os desafios do novo presidente do Paraguai?

O primeiro desafio de Alliana é responder aos impactos da crise bancária e recuperar a confiança da população no sistema financeiro. A promessa de i ndenização aos prejudicados será um dos principais pontos de atenção de seu governo.

Além da questão econômica, o presidente precisará administrar as disputas internas do Partido Colorado. Embora a legenda tenha conseguido preservar o poder com a substituição de Peña, a crise expôs divisões e fragilidades políticas.

Alliana também terá de lidar com a influência de Horacio Cartes e com as articulações para as eleições presidenciais de 2028.

O novo presidente já havia demonstrado interesse em disputar o cargo nas próximas eleições. Agora, à frente do Executivo, terá a oportunidade de construir uma imagem própria e tentar fortalecer o partido depois de uma crise que provocou a queda de seu antecessor.

A capacidade de resolver os problemas relacionados ao Banco Ueno e manter a unidade da legenda poderá determinar o espaço político de Alliana nos próximos anos.