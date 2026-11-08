Reprodução/TV Globo Após ataques em prédio, vítimas de lutador revelam terror

As duas mulheres agredidas pelo lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, em um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, relataram os momentos de violência que viveram dentro do prédio. Em entrevistas exibidas neste domingo (08) pelo Fantástico, da TV Globo, elas contaram como foram atacadas e falaram sobre as consequências das agressões.

Uma das vítimas é Célia, de 81 anos, que teve o apartamento invadido e sofreu traumatismo craniano. A outra é Dilva, de 40 anos, espancada dentro de um elevador ao tentar ajudar os vizinhos. As imagens do segundo ataque, registradas por uma câmera de segurança, mostram uma sequência de mais de 30 golpes.

O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (05), na Avenida Maracanã, e levou à prisão de Lucas. As agressões já haviam sido noticiadas pelo iG após a divulgação das imagens e a detenção do lutador.

Idosa teve apartamento invadido

Célia contou à repórter Renata Ceribelli que estava em casa quando Lucas passou a chutar a porta da cozinha. O vizinho conseguiu arrombá-la e entrou no imóvel, onde a agrediu.

A aposentada, que mora há mais de 50 anos no condomínio, sofreu ferimentos no rosto e na cabeça. Ela precisou de atendimento hospitalar e ficou internada por dois dias.

"Ele podia ter me matado", afirmou durante a entrevista.

Célia recebeu alta no sábado (07), mas os ferimentos ainda eram visíveis durante a conversa com a equipe do Fantástico.

A violência também atingiu Dilva, que tentou prestar socorro depois de ouvir pedidos de ajuda.

Mulher espancada no elevador relembra agressões

Dilva encontrou Lucas próximo ao elevador e passou a ser atacada. As câmeras registraram o lutador desferindo socos, chutes e cotoveladas contra a moradora, além de aplicar um golpe de estrangulamento conhecido como mata-leão.

A mulher tentou se proteger enquanto era atingida repetidamente na cabeça. Em determinado momento, o agressor a derrubou e continuou a violência.

Mesmo ferida, ela conseguiu escapar e procurar ajuda. Foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Ao Fantástico, Dilva relatou o medo provocado pelo ataque e as dificuldades para lidar com a violência sofrida. As marcas físicas e o receio de encontrar novamente o agressor passaram a fazer parte de sua rotina.

Lutador permanece preso

Lucas foi detido depois de resistir à abordagem policial no condomínio. Segundo o registro da ocorrência, ele tentou tomar a arma de um dos agentes e acabou baleado nas pernas. Uma arma de choque também foi utilizada para imobilizá-lo.

A Justiça determinou sua prisão por suspeita de tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira).

Em depoimento, o lutador afirmou não se lembrar das agressões e relatou o uso de anabolizantes e antidepressivos. A motivação dos ataques ainda não foi esclarecida.

Lucas foi encaminhado ao Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. A investigação também apura as ameaças feitas aos moradores e a invasão do apartamento.

O iG entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro para solicitar informações atualizadas sobre a investigação e os motivos da liberação inicial do lutador. O portal aguarda retorno.