Reprodução/ PF PF vai afastar delegados de investigação do Banco Master

A Polícia Federal (PF) vai retirar dois delegados que atuavam em investigações sobre suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master de cargos estratégicos na corporação. Daniel Mostadeiro Cola e Wedson Cajé deixarão a Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. A mudança também deve resultar no afastamento dos investigadores das apurações relacionadas à instituição financeira.

A substituição será conduzida pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que deverá escolher os novos ocupantes das funções. Até o momento, os substitutos não foram anunciados. A informação foi publicada pelo UOL.

A saída dos dois delegados ocorre em meio ao avanço das investigações sobre o Banco Master, que envolvem suspeitas de irregularidades financeiras e ganharam repercussão após a identificação de comunicações entre o empresário Daniel Vorcaro, fundador da instituição, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes .

Quem são os delegados que deixarão a investigação do Banco Master?

Daniel Mostadeiro Cola e Wedson Cajé ocupavam funções na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, setor da Polícia Federal responsável por investigações de maior complexidade relacionadas a desvios de recursos públicos, crimes contra o sistema financeiro e operações de lavagem de dinheiro.

Os dois investigadores também participaram diretamente de apurações envolvendo o Banco Master. Foram eles os responsáveis por relatórios que identificaram comunicações entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes.

Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os documentos apontaram mais de 300 interações entre o empresário e o ministro do STF.

Com a exoneração dos cargos, os delegados também deverão deixar de atuar nas investigações relacionadas ao banco. A mudança não se limita a uma alteração administrativa na estrutura da PF, já que envolve a substituição de investigadores que participaram da produção de documentos importantes para o andamento do caso.

O que os relatórios apontaram sobre Vorcaro e Moraes

Os relatórios elaborados pelos delegados identificaram registros de conversas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. O material foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal por determinação do ministro André Mendonça, que era o relator do caso naquele momento.

A identificação das comunicações aumentou a repercussão política e jurídica das investigações, principalmente pela posição ocupada por Moraes na mais alta instância do Judiciário brasileiro.

O ministro negou ter atuado para favorecer o Banco Master ou seus interesses. Moraes também questionou a legalidade da ordem atribuída a André Mendonça para a elaboração do relatório e pediu a abertura de uma investigação contra o colega por suspeita de abuso de poder.

É importante destacar que a existência de registros de comunicação não comprova que houve favorecimento ao banco ou participação do ministro em eventuais irregularidades. As circunstâncias e o conteúdo das interações são pontos que precisam ser analisados no âmbito das apurações.

Relatório ainda não chegou à Presidência do STF

Outro ponto de atenção no caso é o encaminhamento de um relatório da Polícia Federal ao Supremo. A expectativa era de que o documento fosse entregue na primeira semana de novembro, depois do segundo turno das eleições, ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

Entretanto, até a publicação da reportagem o material ainda não havia sido encaminhado à Presidência do STF.

O documento é acompanhado com atenção porque pode reunir informações relevantes para a compreensão das relações envolvendo o Banco Master e os personagens citados nas investigações.

A saída dos dois delegados ocorre, assim, antes da conclusão dessa etapa de encaminhamento do material. Ainda não há informações sobre como a mudança na equipe deverá afetar os prazos ou a condução das apurações.





PF ampliou cargos comissionados antes da mudança

A movimentação na estrutura da Polícia Federal também chama atenção por uma alteração administrativa anterior.

Em 9 de outubro, antes da divulgação da saída dos delegados, o Ministério da Justiça ampliou o número de cargos comissionados vinculados à função.

Esses cargos são destinados a atividades de direção, coordenação e assessoramento dentro da administração pública. A ampliação ocorreu semanas antes da mudança nos postos ocupados por Cola e Cajé.

Procurada sobre a exoneração dos investigadores, a Polícia Federal não havia se manifestado até a publicação das informações.