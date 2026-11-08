Divulgação Arteris Régis Bittencourt

Quem trafega pela Rodovia Régis Bittencourt, um dos principais corredores rodoviários do país, talvez não saiba que a estrada já teve outro nome. O trecho da BR-116 que liga São Paulo ao Paraná era identificado como BR-2 antes de passar por uma mudança na classificação das rodovias federais brasileiras.

A via foi construída entre 1957 e 1961 e inaugurada em janeiro daquele ano. Na época, fazia parte de um projeto identificado como BR-2, que tinha como objetivo estabelecer uma ligação rodoviária entre São Paulo e Curitiba, duas importantes capitais da região Sul e Sudeste.

Naquele sistema, as rodovias tinham numeração sequencial e a BR-1 correspondia ao trecho Rio de Janeiro–Entroncamento (Avenida Brasil). Já a BR-2 ligava Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Lajes, Porto Alegre e Jaguarão.

Anos depois, com a reorganização da malha rodoviária federal, o trecho passou a integrar a BR-116 e recebeu o nome de Régis Bittencourt. A denominação é uma homenagem a um engenheiro que teve participação na gestão e no planejamento da construção da estrada.

A transformação ajuda a contar um pouco da história da infraestrutura rodoviária brasileira e mostra como uma estrada pode manter sua importância mesmo depois de mudanças na identificação oficial.

Quando a Régis Bittencourt era chamada de BR-2

A construção da estrada ocorreu entre 1957 e 1961. Naquele período, o trecho entre São Paulo e Curitiba fazia parte da BR-2, denominação utilizada para identificar o projeto rodoviário.

As obras foram conduzidas pela Comissão Especial de Construção, conhecida pela sigla CEC-BR-2. A comissão foi responsável pelos trabalhos que deram origem à ligação rodoviária, inaugurada em janeiro de 1961.

A construção representou uma etapa importante para a conexão entre os dois estados, estabelecendo um caminho rodoviário entre a capital paulista e Curitiba.

Depois da extinção da comissão responsável pelas obras, foi criada a Residência de Conservação e Fiscalização R-8/5, com sede em Registro, no interior de São Paulo. A estrutura passou a atuar na conservação e fiscalização da estrada.

Esse detalhe também faz parte da história administrativa da rodovia, que envolveu diferentes estruturas responsáveis tanto pela construção quanto pela manutenção do trecho.

Por que a BR-2 passou a ser BR-116?

A mudança de identificação aconteceu durante a reorganização do sistema rodoviário federal brasileiro. Com a atualização da numeração das estradas, o trecho que anteriormente era conhecido como BR-2 passou a integrar a BR-116.

A alteração não significou a construção de uma nova estrada nem o desaparecimento da ligação entre São Paulo e Curitiba. O que mudou foi a classificação federal utilizada para identificar aquele trecho da malha rodoviária.

A BR-116 é uma das principais rodovias brasileiras e atravessa o país de norte a sul. Seu percurso liga Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, conectando diferentes estados e regiões.

Nesse contexto, a antiga BR-2 passou a fazer parte de uma estrada de alcance nacional, identificada pela numeração BR-116.

Quem foi Régis Bittencourt

O nome atual da rodovia é uma homenagem a Régis Bittencourt, engenheiro que trabalhou no antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).

O órgão era responsável pela administração e pelo desenvolvimento da infraestrutura rodoviária federal brasileira. Durante a década de 1950, Bittencourt ocupou um cargo de chefia na instituição e esteve associado à gestão e ao planejamento da construção da estrada entre São Paulo e Curitiba.

A homenagem preservou o nome do engenheiro na identificação de um dos trechos rodoviários mais conhecidos do país.





Assim, a denominação Régis Bittencourt não surgiu por acaso. Ela está ligada à participação de um profissional na história da construção.

A trajetória da rodovia mostra como a expansão e a organização das estradas brasileiras também envolveram mudanças administrativas e homenagens a profissionais que participaram de projetos importantes para o desenvolvimento da infraestrutura nacional.