Reprodução/ ND Mais Placa na BR-282 aponta erroneamente Rancho Queimado a 1 km

Quem trafega pela BR-282, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, no sentido Litoral-Serra, pode ter a impressão de que está prestes a chegar ao município de Rancho Queimado, por mais que ainda esteja longe do destino. Uma placa instalada às margens da rodovia anuncia a cidade a apenas um quilômetro de distância, mas a informação, no entanto, está incorreta, uma vez que o local fica a 35,5 quilômetros do local.

A sinalização se encontra no km 23, nas proximidades da rótula de acesso da cidade de Santo Amaro da Imperatriz; de acordo com imagens do Google Maps, a placa foi colocada em 2024 e, desde então, permanece à vista de quem passa pelo trecho. Teoricamente, o que a placa deveria indicar não é a cidade vizinha, mas o Morro Queimado, atrativo turístico que pertence ao município localizado naquele quilômetro.

A origem do problema está em um detalhe da identificação, uma vez que a placa traz a inicial "R" ao invés de “M”. Para aqueles que não conhecem a região, a troca da letra pode alterar totalmente o significado da mensagem e gerar dúvidas.





Cerca de um quilômetro adiante, outra placa indica a entrada de acesso ao Morro Queimado novamente, mas, desta vez, com o nome correto, logo à esquerda da pista. Assim, aqueles que seguirem a indicação da primeira placa, encontrarão a sinalização correta somente depois de já terem sido levados a erro.

O que diz o DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) explicou ao ND Mais que a placa realmente foi instalada para sinalizar o acesso ao município e a pontos turísticos da região. De acordo com o órgão, entre os atrativos indicados estão a Gruta e o Morro Queimado, conhecido por uma rampa usada na prática de voo livre, representada pelo símbolo que aparece na própria placa como “R”.

O departamento confirmou o equívoco e informou que fará a correção. O ajuste consiste na substituição da letra "R" pela "M" através da aplicação de um adesivo, produzido por uma empresa de sinalização. A previsão do DNIT é que o serviço seja executado ainda em novembro; até lá, a recomendação a quem passa pelo trecho é atenção redobrada.